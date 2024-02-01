أسعار الذهب تواصل الارتفاع في تعاملات اليوم الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، في ظل تمسك المستثمرين بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس المقبل.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة، إلى 919.95 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولارًا.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

‘‘ شاهد الآن ‘‘ مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والاخيرة واتش ات جودة HD بدون تقطيع الحلقة كاملة دون إعلانات Dailymotion

ملخص وأهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا [ضربات الجزاء]

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 30-01-2024 في كأس آسيا [ركلات الترجيح]

آلحين ( 1-1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وايران يلا شوت بدون تقطيع في كأس آسيا [ركلات الجزاء]

تفاصيل مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم في كأس إفريقيا

عاجل| الأرصاد تجيب على السؤال الأهم: متى تنتهي الموجة الباردة؟

شاهد دون تقطيع AlNassr Vs Inter Miami (الرقصة الأخيرة).. بث مباشر مشاهدة النصر وإنتر ميامي في كأس الرياض "ميسي & رونالدو"

كارثة تهدد الفريق.. رسالة نارية إلى محمود الخطيب