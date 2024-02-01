أسعار الذهب تواصل الارتفاع في تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، في ظل تمسك المستثمرين بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة، إلى 919.95 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولارًا.