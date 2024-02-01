ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإشارات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 81.03 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتًا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 76.33 دولار للبرميل بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.

وكشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

ويتوقع محللون في "جيه.بي مورجان"، أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميًا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.