وزير الإسكان يلتقي رئيسى القطاع الدولي والمكتب الهندسي الثامن بشركة "CSCEC" الصينية





فى ختام زيارته الحالية لدولة الصين، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاو بو، رئيس القطاع الدولي بالشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، وزاو ويشنغ، رئيس المكتب الهندسي الثامن بالشركة، المسئول عن تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر الشركة في مدينة شنغهاي الصينية.



جاء اللقاء بحضور السفير محمد رسلان، قنصل مصر في شنغهاي، والسيدة/هند مهيار، نائب القنصل العام، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.



وخلال اللقاء، تقدم الدكتور عاصم الجزار، بالشكر لمسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال، والتنظيم الدقيق لهذه الزيارة، وفاعليتها، مشيرًا إلى أن هناك سببين رئيسيين لهذه الزيارة، الأول هو مقابلة الجهات الممولة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمشروع، والثاني هو الاستفادة من التجارب الناجحة في تشغيل وصيانة وتسويق هذه المشروعات، والتعرف على قدرات الشركة الصينية في ذلك.



وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة مستمرة له، خاصة أنه تم توقيع اتفاق تنفيذه، بحضور رئيسى البلدين مصر والصين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس شى جين بينغ، وأن المشروع يتم تنفيذه للمرة الأولى بمصر.



وأكد الجزار، أن هناك فرصا كثيرة أمام شركة "CSCEC" الصينية في مصر، وتم الحديث عنها في لقاء السيد/ تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس الإدارة، حيث شمل الحديث عن إمكانية أن تدخل الشركة الصينية كمستثمر في مصر وليس كمقاول تنفيذ فقط، وكذا مجالات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة.



وقال وزير الإسكان " نحن مقتنعون بأهمية التعاون بيننا، وكلما التزمنا بتنفيذ المشروعات في توقيتاتها، ستكون هناك فرص أخرى للاستثمار، ونتمنى أن نلتقي قريبًا في احتفالية الانتهاء من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة".



من جانبه، استهل زاو ويشنغ، رئيس المكتب الهندسي الثامن بشركة "CSCEC" الصينية كلمته خلال اللقاء، بالترحيب بالدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، مستعرضًا جانبًا من مشروعات الشركة والتي شملت: خطوط قطارات، وناطحات سحاب، وأراضي معارض، وقاعات مؤتمرات، وأبراج تجارية، ومحطات قطارات، وفنادق، كما استعرض شهادات التقدير والجوائز التي حصلوا عليها في تنفيذ العديد من المشروعات بعدة دول.



وأكد زاو ويشنغ، أن التعاون مع بلد عريق مثل مصر له أهمية كبيرة، وأن هذا التعاون بدأ منذ فترة تجاوزت 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ عددٍ من المشروعات بمصر، والتي بات على رأسها مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجانب التعاون حاليًا في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه في العام الماضي 2023 تم إنشاء مكتب لشركة "CSCEC" الصينية في مصر، ليكون فرعًا لها في شمال إفريقيا.



وأشار رئيس المكتب الثامن بشركة "CSCEC" الصينية، إلى الجولات التي قام بها الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، في الأيام السابقة بمشروعات الشركة، آملًا أن تكون الزيارة أسفرت عن الاستفادة مما تعمل عليه الشركة من تكامل مشروعات البناء مع الاستثمار، وكفاءة التشغيل، ومؤكدًا مواصلة العمل في المستقبل مع وزارة الإسكان بمصر لتحقيق مستهدفاتها، والوفاء بقدرة الشركة للتعاون في بناء مصر الجديدة.



وخلال اللقاء، تم استعراض تقرير عن الزيارة التي قام بها الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، ولقاءاته المتعددة، بهدف الاطلاع على أفضل الطرق للإدارة والتشغيل والتسويق لمناطق الأعمال المركزية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التوافق على العمل معًا لإتمام مشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا إدارة وتشغيل المشروع وتسويقه.



من جانبه، أكد جاو بو، رئيس القطاع الدولي بشركة "CSCEC" الصينية، أنه مهتم جدًا بزيارة الدكتور عاصم الجزار، إلى مقر الشركة ومشروعاتها، مطالبًا فريق العمل بالشركة بالالتزام بتنفيذ توجيهات وزارة الإسكان بمصر فيما يخص المشروعات المشتركة.



وأكد جاو بو، أن هناك اهتماما وتوجيهات من رئيس الشركة، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وكذا الاهتمام بأعمال التشغيل لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى، نظرًا لأهمية هذا المشروع، الذي شهد التوقيع عليه كلً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الهدف من التعاون هو تعميق الصداقة بين مصر والصين، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، والبناء على ما تحقق.

