وضع تداعيات حرب غزة في الحسبان

عاجل.. أول تعليق من "النقد الدولي" حول المناقشات مع مصر بشأن تمويل بـ3 مليارات دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد صندوق النقد الدولي أن مناقشاته مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مستمرة وتتقدم إلى الأمام على الرغم من التحديات الإقليمية.

صرك مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور  بأن المحادثات مع السلطات المصرية تناولت أيضا تداعيات حرب غزة.

وأضاف أن رفض تقديم مزيد من المعلومات حول زيادة حزمة القروض، إلا أنه شدد على أن "أي تمويل إضافي لمصر سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة المالية".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في ديسمبر 2023 إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج، نظرا للمخاطر الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وغزة.

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