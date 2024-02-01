تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، مشيرة إلى أنه تم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1108 شاحنات و131 سيارة ووصول وسفر 2035 راكبا بموانئها.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع و576 شاحنة و118 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع و532 شاحنة و18 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم ثلاث سفن و"دليلة والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس" بينما غادرته العبارتان أمل و"الحرية-1".

كما تم تداول 2210 أطنان بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

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