عاجل.. "التنظيم والإدارة" يستعد للإعلان عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات إدارية، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيلها تباعا خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، ويمكن للراغبين في التقديم متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه بجانب الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الجهاز، تشمل المسابقات، مسابقة لشغل (24) وظيفة باحث بيئي بوزارة البيئة، ومسابقة لشغل (1000) وظيفة إمام وخطيب و(1000) وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

كما تضم المسابقات أيضا، مسابقة لشغل (250) وظيفة باحث قانوني و(50) وظيفة مهندس بمختلف التخصصات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومسابقة لشغل (100) وظيفة سائق و(70) وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب مسابقة لشغل (24) وظيفة مهندس بناء سفن و(4) وظائف أخصائي حاسبات آلية بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، ومسابقة أخرى لشغل (18886) وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وسيعلن الجهاز أيضا عن تفاصيل مسابقة لشغل (120) وظيفة أخصائي زراعي بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ومسابقة لشغل (238) وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية.