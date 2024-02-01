سعر الدولار يستقر قرب ذروة 7 أسابيع اليوم الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل اليورو، اليوم الخميس، والذي وصل إليه بعد استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لفكرة خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

 

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو والين والجنيه الإسترليني، عند 103.60 في التعاملات الآسيوية، بعد صعوده أمس 0.19 بالمئة. ولا يزال قريبا من المستوى المرتفع البالغ 103.82 الذي وصل إليه يوم الاثنين الماضي ويوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، والذي لم يشهده منذ 13 ديسمبر.

 

وهبط اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0805 دولار، متراجعًا نحو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر والذي سجله أمس عند 1.0795 دولار، كما نزل الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2676 دولار.

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