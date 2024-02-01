صندوق النقد الدولي يصرف دفعة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم الأرجنتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار من حزمة قروض الأرجنتين بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

 

وأوضح الصندوق في بيان أن قرار المجلس التنفيذي يأتي لدعم جهود الحكومة الأرجنتينية والتزامها القوي باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومساعدتها في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات.

 

وأشار إلى أن المستهدفات الأساسية لبرنامج الإصلاح في الأرجنتين حتى نهاية ديسمبر 2023، لم تتحقق بهوامش كبيرة بسبب عقبات سياسية.

 

وأشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة الصندوق، بالخطوات الأولية والخطط الطموحة لحكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد "خافيير ميلي" لإعادة برنامج الإصلاح إلى مساره واستعادة  استقرار الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه حماية الفئات الأضعف من المجتمع الأرجنتيني.

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