عاجل| برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

ينشر موقع "الفجر" رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، وذلك بعدما اعتمادها رسميا اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بنسبة نجاح بلغت 83.51%.

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وبحسب مديرية مديرية التربية والتعليم بالسويس، بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة عدد 14322طالب وطالبة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن نسبة النجاح فى المدارس المهنية بلغت 100%، وفي مدارس؜ المكفوفين 100 %، بينما وصلت النسبة في مدارس الصم لـ 93.33%.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اعتمد، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.51%.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول.

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