شركة اسمدة تعلن تخلصها من أية مخلفات تضر بالبيئة فى عملياتها الإنتاجية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة "ايڤرجرو"، إن المجموعة تشهد حالياً حقبة جديدة في تاريخها عبر التوسع في التسويق والترويج واكتساب عملاء جدد في الداخل والخارج.

 

وأوضح: "أن الشركة تتبع نهج  غير مسبوق في قطاع الأسمدة من استهداف تصنيع منتجات كثيفة الطلب في الأسواق المحلية والدولية كونها تتطلب خبرات فنية عالية، وقد تمكنا من إنتاجها عبر تطوير ودعم قطاع البحث العلمي بالشركة وجذب المواهب الواعدة من المهندسين والكيميائيين بالإضافة الي تأسيس مدرسة تكنولوجية متخصصة لتأسيس عمالة ماهرة تفي باحتياجاتنا رفيعة المستوى في هذا القطاع".

 

وأضاف: "عملية التسويق الواسعة حالياً تأتي عقب سنوات من ضخ الاستثمارات الضخمة في مشاريع توسعية داخل وخارج مصر، مما أكسبنا القدرة على زيادة طاقتنا الإنتاجية وتحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في إلغاء الهدر تماماً واستغلال كل مخلفاتنا في إنتاج مواد جديدة بقيمة مضافة جنباً إلى جنب مع الإمتثال لإشتراطات حفظ البيئة والإلتزام بالإستدامة، الأمر الذي جعل من المجموعة كياناً جاذباً للمستثمرين الدوليين الراغبين في اقتناص الفرص الواعدة في هذا القطاع الآن وفي المستقبل".

 

كما تعد دخول المرحلة الثالثة للعملية الإنتاجية إضافة قوية لتنضم "ايڤرجرو" إلى مصاف الشركات الصناعية العالمية بلا مخلفات تضر بالبيئة "zero waste complex"، حيث يتم الاستفادة مما ينتج من"HCL" حمض الهيدروكلوريك الناتج عن أنشطتها وتحويله إلى إضافات للإعلاف الحيوانية "DCP" فوسفات ثنائي الكالسيوم ومواد كميائية آخري "CC" كلوريد الكالسيوم المطلوب لدي شركات البترول بدلا من التخلص منه.

 

وتمتلك  الشركة أكبر حجم أصول في قطاع الأسمدة المصرية وتغطي منتجاتها جميع دول أوروبا فيما يذهب ثلث إنتاجها لتغذية الأسواق الأفريقية، كما تمتد شبكة توزيعها إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وبعض دول آسيا.
 

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