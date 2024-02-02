عاجل.. مديرة صندوق النقد الدولي: محادثات زيادة قرض مصر على وشك الانتهاء



أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الخميس إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إنه تمّ تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.

وفي بيان للصندوق، تم التأكيد على إحراز حرز تقدمًا هائلًا مع السلطات المصرية في مناقشات حزمة للسياسات الشاملة وأن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.

كما أشار إلى أن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها صرحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار بأن الجانبين حققا "تقدمًا ممتازًا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.