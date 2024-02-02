الطلب العالمي على الذهب يسجل مستوى قياسي في 2023



ارتفع الطلب العالمي على الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق في 2023، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الاقتصاد الصيني، مما دفع المستثمرين نحو حيازة الملاذات الآمنة.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب العالمي على الذهب -باستثناء التداول خارج البورصة- 4448 طنًا وهو مستوى أقل بنحو 5% من الأداء القوي في 2022.

وعلى عكس التداول الذي تجريه البورصة، يتم التداول خارجها بين طرفين.

أما مع الأخذ في الاعتبار التداول خارج البورصة والمخزون والتدفقات الذي يعكس التغيرات في مستويات المخزونات لدى بورصات السلع الأساسية، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 4899 طنًا، وهو مستوى أعلى من 4741 طنًا المسجل في 2022.

هذا وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1037 طنًا وهو مستوى مماثل تقريبًا لعام 2022.

على الجانب الآخر، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ثالث عام على التوالي من نزوح التدفقات، إذ خسرت 244 طنًا.

فيما استقر معدل الاستهلاك السنوي للمجوهرات عند 2093 طنًا، حتى في بيئة الأسعار المرتفعة للذهب.

من جانبه، قال رئيس البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي شاوكاي فان في تصريحات لـCNBC إن أكبر المحركات للطلب العالمي على المعدن الأصفر في 2023 هي الحرب الروسية الأوكرانية والصراع ما بين إسرائيل وحماس، بجانب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. كما أشار إلى أن تلك العوامل من الممكن أن تواصل تعزيز أسعار الذهب في 2024.

وأكد على أن 2023، كان ثاني أعلى عام في تاريخ مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وكان أكبر مشتر للمعدن الأصفر هو بنك الشعب الصيني بواقع 225 طنًا، معززًا حيازته إلى 2235 طنًا.

من غير المتوقع أن تلبي مشتريات الذهب هذا العام المستويات المسجلة في 2023، وذلك حسب مجلس الذهب العالمي. لكن التقرير أشار كذلك إلى أن تباطؤ التضخم قد يمنع على الأرجح حدوث تراجع كبير في الطلب.

وفي هذا الصدد أشار فان إلى أنه في الفترات التي تشهد التضخم المفرط القوي والمستمر، فإن أداء الذهب يصبح جيدًا للغاية، لكن خلال فترات التضخم المعتدل يمكن أن يتحرك الذهب في أي من الاتجاهين.