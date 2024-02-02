ارتفاع أسعار النفط لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة الثاني من فبراير شباط بعدما قررت أوبك+ الإبقاء على سياستها الحالية للإنتاج دون تغيير، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 79.10 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 74.15 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بفعل تقارير صحفية أفادت بأن هناك تطورات إيجابية على مستوى وقف إطلاق النيران في غزة.

لكن الأسعار تلقت دفعة أيضًا من قرار أوبك+ بمواصلة سياسة الإنتاج الحالية، وفقًا للتوقعات، والتي تشمل خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر بأوبك+ لرويترز بأن المجموعة ستقرر في مارس آذار المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج الحالية أم لا.

وفي سياق آخر، واصلت اضطرابات التجارة العالمية -في ظل استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر- في إثارة التوترات الجيوسياسية. وكان الحوثيون قد استهدفوا أمس الخميس سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.

في الوقت نفسه، شهد هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفدرالي وبنك إنكلترا للسياسة النقدية، وقرر كل منهما الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير لرابع اجتماع على التوالي.