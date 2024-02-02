أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 2-2-2024

يهتم الأشخاص الذين يمتلكون سيارات بمعرفة سعر البنزين اليوم بجانب من باقى المواطنين الذين يعلمون أن أى زيادة في أسعار المحروقات سيكون معاها ارتفاع فى أسعار السلع والمواصلات، ويترقب الجميع إعلان لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين في الربع الأول لعام 2024 ونحن هنا في موقع الفجر الالكتروني نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.



زيادة في أسعار البنزين



تُطرح تساؤلات من قِبل المواطنين في جميع محافظات مصر حول جدول زيادة أسعار البنزين في البلاد وقد شهدنا مؤخرًا زيادة في أسعار البنزين، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب من الحكومة لزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين فقط لحماية المواطنين ذوي الدخل المحدود.



أسعار البنزين اليوم في مصر



سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات بدلًا من 8.75 جنيهات

وسعر لتر البنزين 92 وصل إلى 11.5 جنيهات بدلًا من 10.25 جنيهات

وسعر لتر البنزين 95 بلغ نحو 12.50 جنيهًا بدلًا من 11.50 جنيهًا.

وبالنسبة للكيروسين، بلغ سعر لتره نحو 8.25 جنيهًا

وسعر لتر السولار وصل إلى نحو 7.25 جنيهًا.

وسعر اسطوانة البوتاجاز بلغ 70 جنيهًا.



أسعار الوقود في مصر



ويشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر كانت قد أرجعت أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلى محاولة تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه بالسوق المحلية، وفق بيانها الذي رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وبلغ سعر لتر البنزين 95 إلى نحو 12.50 بدل من 11.50 جنيه وذلك بعد قرار لجنه التسيعير التلقائي برفع أسعار البنزين وقررت لجنه التسعير التقلائي خلال اجتماعها الاخير زيادة أسعار البنزين في مصر مع تثبيت سعر السولار نظرا لمحدودي الدخل.