عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات مساء اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع ٢٦ يوليو حتى الهواري"، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة الموافق ٢/ ٢ / ٢٠٢٤، وحتى الساعة 8 غدٍ السبت الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٤، لأعمال الصيانة.


وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة، الأمر الذي يتطلب قطع المياه للقيام بأعمال التطهير.


وأضافت الشركة في بيان لها، أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال التطهير، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥.

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