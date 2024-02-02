وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات بالفشن الجديدة والساحل الشمالي وإيقاف أعمال مخالفة ببني سويف

وغلق بدروم لمخالفة النشاط بـ15 مايو

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات بناء الواقعة بقطع أراضٍ داخل كردون جهازى تنمية (مدينة الفشن الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).



وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.



ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على مساحة 12 سهمًا و13 قيراطًا، والمتمثلة في إقامة مبنى كافيتريا، والتعدي على أرض فضاء، وكذلك التعديات الواقعة على مساحة 5.1 فدان، وإقامة غرفة بالبلوك الأبيض، والمملوكتين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك دون سند من القانون، وكذا إزالة مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة.



وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (الفشن الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.



وفي ذات السياق، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت إشراف المهندس محمد عصام الدين، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة لتنفيذ قرارات إيقاف أعمال بقطع الأراضي المخالفة بالمدينة.



وأوضح المهندس محمد عصام الدين، أن الحملة قامت بتنفيذ 6 قرارات إيقاف أعمال لقطع الأراضى المخالفة بالحي السكني السادس بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.



وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أنه تم رصد مخالفة تغيير نشاط بالقطعة رقم ٢٤٧ بالبدروم بالإسكان العائلى بامتداد المدينة، لإقامة مصنع لتجهيز المأكولات، حيث تم غلق وتشميع البدروم بجميع محتوياته لمخالفة شروط التعاقد، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل غلق وتشميع لحين إصدار قرار من النيابة.

