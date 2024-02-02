وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع ممثلي الحكومة ومسئولي شركات مجرية لزيادة التعاون الثنائى

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، فى العاصمة المجرية بودابست، بحضور محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر، تضمنت مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الرقمى، والجوانب التنظيمية لتبنى التقنيات الناشئة، وتشجيع الشركات من كلا البلدين على التعاون فى مجال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات البحث والتطوير، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار الرقمى.



وخلال اللقاء تم الاتفاق على تأطير التعاون المنشود فى مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بين مصر والمجر لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع السيد وزير الاقتصاد الوطنى المجرى بحضور جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة وشركة4IG المجرية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات؛ تم خلاله مناقشة مشروع الكابل البحرى الجديد بين مصر وألبانيا الذى سيتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة4IG المجرية. حضر اللقاء سفير مصر لدى المجر.



وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجر فى مجال البنية الرقمية الدولية من خلال التوسع فى مشروعات إضافية لتحقيق الربط البينى لخدمة المنطقة.



حضر اللقاءين جيرجلى فابيان سكرتير الدولة لسياسة الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الاقتصاد الوطنى المجرية، وزابولكس سزولنوكى نائب سكرتير الدولة للتكنولوجيا بوزارة الاقتصاد الوطنى المجرية.



كذلك التقى الدكتور عمرو طعت مع تاماس منسزر وزير الدولة للتعاون الثنائى بوزارة الخارجية والتجارة بالمجر بحضور سفير مصر لدى المجر، لبحث تعزيز التعاون الثنائى وتعميق العلاقات بين مصر والمجر من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشهد اللقاء تسليط الضوء على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



وفى سياق متصل؛ شارك الدكتور عمرو طلعت فى مائدة مستديرة نظمتها الوكالة المجرية لترويج الصادرات ضمت عدد من الشركات المجرية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بحضور سفير مصر لدى المجر، وجابور جينيل الرئيس التنفيذى الوكالة المجرية لترويج الصادرات.



واستعرض الدكتور عمرو طلعت الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن القطاع حقق معدل نمو بلغ 16.3% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية؛ مشيرا إلى المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد والتى تجعلها أحد ابرز المواقع فى تقديم خدمات التعهيد؛ لما تتميز به من موقع جغرافى استراتيجى بالإضافة إلى توافر قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية المؤهلة لتصدير الخدمات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية بلغات متعددة وبتكلفة تنافسية؛ لافتا إلى أن مصر جاءت فى المركز الثالث عالميا فى “مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تنوع مجالات الصادرات الرقمية والتى يتم تقديمها للعملاء حول العالم بكفاءة ومنها الحلول الرقمية، والأنظمة المدمجة، والتصميم الإلكترونى، وتطوير برمجيات السيارات؛ داعيا الشركات المجرية للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعات مع مسئولى كل من شركة "أبريز" abris ، وشركة "جيتمكس" Gitmax، وشركة "سى اس بروسيسز" Cs process بحضور سفير مصر لدى المجر وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حضر اللقاءات والمائدة المستديرة، المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية.



الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة المجر لمدة يومين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد توقيع اتفاقية لإنشاء أول كابل بحرى يربط مصر بألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا، كما شارك فى ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطنى المجرية بالتعاون مع جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد حول فرص التعاون المستقبلية بين مصر والمجر فى مجال التكنولوجيات البازغة.

