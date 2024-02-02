بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Jordan vs Tajikistan اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس آسيا، يعد منتخب الأردن واحدًا من الممثلين العرب في دور الثمانية من بطولة كأس آسيا، حيث يستعد لمواجهة طاجيكستان في مباراة الافتتاح. يأتي هذا التأهل بعد أداء مميز قدمه الفريق الأردني في دور المجموعات وفي مباراة الـ16. يسعى منتخب الأردن إلى الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه في بطولة كأس آسيا، حيث يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وتقديم أداء قوي يليق بطموحاته.

وقد وصل المنتخب الأردني إلى دور الـ8 للمرة الثالثة في تاريخه، حيث يعتبر هذا التأهل إنجازًا كبيرًا للفريق ومنجزًا لكرة القدم الأردنية بشكل عام. وقد أظهر النشامى أداء قويًا خلال مرحلة المجموعات، حيث حققوا الفوز على ماليزيا بنتيجة 4-0 وتعادلوا مع كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2، ليحتلوا المركز الثالث ويتأهلوا كأحد أفضل المنتخبات في التصنيف النهائي.

وفي دور الـ16، نجح المنتخب الأردني في تخطي العراق بصعوبة بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة وندية، مما يبرز قوة وتحسن أداء الفريق تحت قيادة مدربه ولاعبيه.

على الجانب الآخر، يمثل منتخب طاجيكستان حالة جديدة في بطولة كأس آسيا، إذ يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى على الإطلاق. وقد أبدى الفريق الطاجيكي أداءً قويًا ومميزًا خلال مرحلة المجموعات، حيث تمكن من التأهل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى بجانب المنتخب القطري، الذي يعد بطل النسخة السابقة للبطولة.

وفي دور الـ16، حقق منتخب طاجيكستان فوزًا مثيرًا على منتخب الإمارات بركلات الترجيح، ما جعله يتأهل إلى دور الثمانية بثقة وإصرار على تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المفاجآت في هذه البطولة.

بالتالي، تتوقع الجماهير المشجعة والمتابعة لهذه البطولة مواجهة مثيرة ومثيرة للإثارة بين منتخبي الأردن وطاجيكستان في دور الثمانية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة.

متى موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

ستكون مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة، حيث ستقام يوم الجمعة 2 فبراير/شباط في استاد أحمد بن علي. ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن وقطر والسعودية، وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

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هذه المواجهة ستكون فرصة للجماهير ومحبي كرة القدم لمتابعة أداء المنتخبات وتشجيعها في سبيل تحقيق الانتصار. وبما أن اللقاء سيقام في إطار بطولة كأس آسيا، فمن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي في البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

يمكن للجماهير في الوطن العربي وشمال إفريقيا متابعة البث التلفزيوني المباشر لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وذلك باستثناء السعودية والإمارات والعراق. في العراق، يمكن للمشجعين متابعة البطولة عبر قناة الرابعة العراقية، بينما يمكن للجماهير في السعودية الاستمتاع بالبث عبر شبكة قنوات SSC، وفي الإمارات عبر شاشة قناة أبو ظبي الآسيوية. يتيح هذا الاختيار للمشاهدين في تلك البلدان فرصة متابعة المباراة المهمة والحصول على تجربة مشاهدة مثيرة وممتعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان

Alrabiaa Sport.

beIN ASIAN CUP 1.

SSC1 HD.

أبو ظبي الرياضية الآسيوية HD.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات beIN ASIAN:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الأردن وطاجيكستان عبر الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت"، وأما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

حكم مباراة الأردن وطاجيكستان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن هوية طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الأردن وطاجيكستان، المقرر إقامتها الجمعة، على استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس آسيا.

ومن المقرر أن يتولى قيادة المباراة طاقم تحكيم من الصين، يضم: فو مينج حكما رئيسيا، ويعاونه فيفو زوهو، وزهونج شينج، بالإضافة إلى ما نينج حكما رابعا.

من هو معلق مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

ستتولى فرق التعليق المميزة مهمة تغطية مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا عبر مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية. على قناة بي إن آسيا، سيقوم المعلق أحمد البلوشي بتوجيه التعليق ونقل أدق التفاصيل للمشاهدين. وفيما يتعلق بالقنوات السعودية، سيقدم المعلقان فارس عوض وعبد العزيز السبر تعليقهما الاحترافي لتسليط الضوء على أحداث المباراة.

بالنسبة لقناة أبو ظبي الآسيوية، سيتولى حازم عبد السلام تعليق المباراة، مما يوفر للمشاهدين تجربة مشاهدة مميزة وشيقة. وعلى قناة الرابعة العراقية، سيكون حسام الوائلي المسؤول عن تغطية الحدث وتقديم التعليق الممتع للمباراة.

بهذه الطريقة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مثيرة وممتعة، والاستماع إلى أصوات المعلقين المحترفين والمميزين أثناء متابعتهم لهذا الحدث الرياضي الهام.

تشكيلة الأردن المتوقعة في مواجهة طاجيكستان

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلي

خط الدفاع: إحسان حداد - عبد الله ناصيب - يزن أبو العرب - محمد أبو هاش

خط الوسط: محمود المرضي - نزار الرشدان - نور الروابده - موسى التعماري

خط الهجوم: يزن النعيمات - علي علوان

تشكيلة طاجيكستان المتوقعة في مواجهة الأردن

حراسة المرمى: رستم يتيموف

خط الدفاع: مانوشير سافاروف - وحدت حنونوف - أكثم نازاروف - زوير جورابايف

خط الوسط: بارفيزجون عمرباييف - أليشير شوكوروف - إحسان بانشانبي

خط الهجوم: رستم سويروف - اليشير جليلوف - شيرفوني ماباتشويف

الأردن ضد طاجيكستان.. تاريخ مواجهات المنتخبين

تاريخ مواجهات منتخبات الأردن وطاجيكستان في عالم كرة القدم يعود إلى سنة 2015، حيث تقابلت الفرق لأول مرة في تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018. كانت هذه المباريات مهمة جدًا لكلا الفريقين، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل للبطولة العالمية.

في ذلك الوقت، نجح منتخب الأردن في الفوز على طاجيكستان في كلتا المباراتين، حيث فاز بنتيجة 3-1 في المباراة الأولى، وبثلاثية نظيفة في المباراة الثانية التي أقيمت في استاد عمان الدولي. هذه الانتصارات شكلت دافعًا للفريق الأردني لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

على الرغم من ذلك، استمرت المواجهات بين الفريقين، حيث أُقيمت مباراتان ودّيتان في عام 2021. في المباراة الأولى، حقق منتخب الأردن فوزًا بنتيجة 2-0، في حين فاز منتخب طاجيكستان بالمباراة الثانية بهدف نظيف في ملعب ذياب عوانة، مما جعل المنافسة بين الفريقين أكثر تنافسًا وإثارة.

وفي المواجهة الأخيرة بينهما في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. سجل لطاجيكستان شاهروم سامييف، في حين سجل للأردن يزن النعيمات في الدقيقة 90. كانت هذه المباراة حاسمة بالنسبة للفريقين، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم في التصفيات.

تعكس هذه المواجهات التاريخية بين الأردن وطاجيكستان الروح التنافسية والإثارة التي تميز كرة القدم، وتبرز الأهمية الكبيرة لكل مباراة وتأثيرها على مسار كل منتخب في رحلته نحو تحقيق النجاح والتألق على المستوى الدولي.