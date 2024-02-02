الأسهم اليابانية تسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة الثاني من فبراير شباط، وسط مكاسب أسهم شركات الرقائق في وول ستريت، ومع ترقب تقرير الوظائف الشهري في أميركا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.4% إلى 36158 نقطة، وبعدما صعد بأكثر من 1% خلال الجلسة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%.

فيما صعد المؤشر توبكس 0.2% مسجلًا 2539 نقطة، كما حقق مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 1.1%.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي صوب تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي في أميركا، وسط توقعات بأن الاقتصاد قد أضاف وظائف في يناير كانون الثاني أقل من المسجلة في ديسمبر كانون الأول، وهو ما يدعم اتجاه الفدرالي الأميركي نحو بدء خفض الفائدة.