فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل أقل مستوى منذ 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر


انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) لأسعار الغذاء العالمية في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات.

ووفقًا لبيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة الثاني من فبراير شباط، فإن تراجع المؤشر جاء وسط انخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب واللحوم، ليسجل 118 نقطة الشهر الماضي، مقابل 119.1 نقطة في ديسمبر كانون الأول.

وبذلك فإن قراءة الشهر الماضي هي الأقل منذ فبراير شباط 2021.

وبحسب البيان، انخفضت الأسعار العالمية لتصدير القمح، وسط المنافسة بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرًا إلى دول نصف الكرة الجنوبي.

وانخفضت أسعار الذرة وسط تحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في أميركا، وعلى مستوى أسعار اللحوم فتراجعت لسابع شهر على التوالي، وسط وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى.

وترى المنظمة أن إنتاج الحبوب العالمي يبدو وأنه قد وصل إلى الذروة في 2023، عند مستويات 2.83 مليار دولار، في زيادة بأكثر من 1% عن مستويات 2022.

فيما الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة -أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز- أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.

وأشارت المنظمة إلى أن الجزء الأكبر من التعديل يرجع إلى بيانات رسمية جديدة من كندا والصين (البر الرئيسي) وتركيا وأميركا حيث ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة بدعم زيادة أكبر من المتوقع لأحجام المحاصيل والمساحات المحصودة.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بدون تقطيع الشوط الثاني .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان يلا شوت في كأس آسيا

الأردن يكتب التاريخ ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة

النشامى يواصلون إنجازاتهم ويطيحون بطاجيكستان بهدفٍ نظيف

الأردن يطيح بطاجكستان .. هدفٌ قاتل يُهدي الأردن فوزًا تاريخيًا ويُقرّبه من حلم اللقب

النصر يسحق ولا يبالي.. نتيجة مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

"قمة خرافية".. ملخص وأهداف مباراة النصر وإنتر ميامي في لقاء القمة بكأس موسم الرياض (نتيجة AL Nasser FC اليوم)

مباشر يوتيوب أستراليا ضد كوريا الجنوبية في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع|كأس أسيا

يلا شوت اليوم مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.. "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب |كأس آسيا