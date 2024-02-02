الإمارات واليونان توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز بيانات بقدرة 500 ميجاوات



وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الحوكمة الرقمية اليونانية، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.

ووفق البيان، من الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات.

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي على خلفية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، إذ أُعلن في العام 2022 عن إنشاء صندوق بقيمة 4.2 مليار دولار للاستثمار في الاقتصاد اليوناني.

هذا وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول 2028 مقارنةً بـ 735 مليون دولار في 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9%.

وتعتزم اليونان تطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميجاوات، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، فيما تمتلك حاليًا نحو 15 مركزًا للبيانات.

