بث مباشر مشاهدة مباراة استراليا وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة استراليا وكوريا الجنوبية يلا شوت

منافسة آسيوية بين Australia vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة استراليا وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، بعد إنتهاء مباراة الأردن وطاجيكستان في دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، يترقب الجميع مواجهة الفائز من هذه المباراة في الدور ربع النهائي التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل. سيواجه الفريق الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة طاجيكستان والأردن التي تُقام أيضًا يوم الجمعة على ستاد أحمد بن علي في الريان.

من جهته، يتطلع منتخب كوريا إلى إثبات قدرته على تخطي التحديات، خاصة بعد مشواره المليء بالتقلبات خلال البطولة حتى الآن. يسعى المنتخب الكوري إلى تأكيد قدرته على استعادة اللقب القاري الذي غاب عن خزائنه منذ نسخة عام 1960.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب أستراليا إلى مواصلة أداءه القوي في البطولة، حيث لم يتعرض للخسارة في أي مباراة حتى الآن. بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، يسعى المنتخب الأسترالي لاستعادة اللقب القاري الذي حصل عليه عام 2015.

في الدور الأول من المباريات، تصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، متفوقًا على منافسيه. من جانبهم، حصل منتخب كوريا على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات.

سيكون اللقاء بين كوريا وأستراليا فرصة لكل فريق لتحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي والاقتراب أكثر من تحقيق حلم اللقب. يتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث ستكون المنافسة على أشدها بين الفريقين القويين.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في كأس آسيا؟

تنطلق مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في ربع نهائي كأس آسيا في تمام الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في بطولة كأس آسيا عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة.

وتذاع المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية وهي:

• قناة الرابعة العراقية على النايل سات بتردد 10719، حيث عمودي وترميز 27500 مع تصحيح خطأ 5/6.

بث مباشر مشاهدة مباراة استراليا وكوريا الجنوبية يلا شوت

• قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على عرب سات بتردد 12418 باستقطاب عمودي.

• قناة دبي الرياضية على العرب سات.

• القنوات الرياضية الإيرانية.

• قناة هيلاسات.

• قناة ديمة الرياضية.

• قناة إنتلست.

• بث على قناة beIN ASIAN CUp1.

ونجح منتخب كوريا في التأهل من مجموعته بعدما احتل الوصافة خلف البحرين، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الأردن بهدفين لمثلهما، وأخيرا التعادل مع ماليزيا بثلاثة أهداف لمثلها، قبل الإطاحة بالسعودية بركلات الترجيح من دور الـ16.

يسعى الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، إلى مواصلة طريقه نحو نصف النهائي بعد الإطاحة بمنتخب السعودية من البطولة، وطالب لاعبيه بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل استمرار خطواته نحو اللقب.

سيكون الملعب الشاهد على هذا الكلاسيكو الرياضي، حيث ستكون الجماهير في المقدمة لمؤازرة فرقها المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الكاميرات على موعد مع أبرز لحظات المباراة، مما سيتيح للمشاهدين متابعة كل تفاصيل اللقاء بشكل مثالي.

مع موعد اللقاء في الساعة 18.30 مساءً بتوقيت القاهرة، سيكون هذا الموعد مثاليًا لمحبي الكرة للتواجد أمام شاشاتهم ومتابعة هذا الكلاسيكو الممتع والمثير.

مشاهدة مباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية

مشاهدة مباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية ستكون تجربة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة في المملكة العربية السعودية وخارجها. ستكون هذه المواجهة الكلاسيكية فرصة لمشاهدي الرياضة لمتابعة تصرفات اللاعبين واستراتيجيات الفرق والتكتيكات الرائعة على أرض الملعب.

بصرف النظر عن الفريق الذي يشجعونه، ستجمع هذه المباراة بين الجماهير وتجعلهم يتفاعلون ويشجعون بحماس وحماس. ستكون لديهم الفرصة لمشاهدة اللقاء ومتابعة أبرز لحظاته وربما شهدوا أهدافًا رائعة وتصديات مميزة من قبل الحراس. يمكن للجماهير أيضًا الاستمتاع بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني.

موعد مباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية

وأما عن موعد مباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية ستُقام يوم الجمعة، الموافق 2 فبراير 2024، وستنطلق في تمام الساعة 18.30 بتوقيت القاهرة. ستبث المباراة عبر قناة SSC1 SD، وستكون هذه الموعد مثاليًا لمحبي الكرة لمتابعة هذا الكلاسيكو الرياضي المثير والاستمتاع بأفضل لحظات اللعبة.

ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم لمشاهدة نجوم الفريقين ومتابعة التنافس الشرس على أرض الملعب. ستحمل المواجهة لحظات من التشويق والإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

مع موعد اللقاء في الساعة 18.30 مساءً بتوقيت القاهرة، سيتمكن الجمهور من متابعة اللقاء مباشرة على الشاشة التلفزيونية والاستمتاع بمهارات اللاعبين وأهدافهم وتصديات الحراس.

3 ملايين شخص استخدموا مترو الدوحة

وكشف الكواري عن تخطي حاجز 3 ملايين شخص الذين استخدموا مترو الدوحة وترام لوسيل.

وتابع "لقد ركزنا على بيع التذاكر في دور المجموعات، والرقم في تزايد مستمر بإعطاء الفرصة للمنتخبات المتأهلة وجمهورها في الحصول على التذاكر".

وكشف الكواري أن هناك إقبالا على شراء التذاكر، ومع تقدم الأدوار سيكون هناك تغيير في أسعار التذاكر، وستكون كلها في متناول اليد لكافة الجماهير.

وأكد "تواجد المنتخبات العربية صنع زخما كبيرا، وبعد خروج العديد منها لم نتأثر، لأن المشجعين مستمرون للاستمتاع بما نقدمه من فعاليات، والإقبال مميز على شراء التذاكر، والحضور للجماهير سيكون للاستمتاع بالمستوى المميز في الأدوار الإقصائية".

وبسؤاله حول السوق السوداء للتذاكر، رد "توقعنا إقبالا كبيرا على التذاكر بداية من المرحلة الأولى، والطبيعي أن يشتري بعض الناس، التذاكر، لكن لا نستطيع إجبار أحد على الحضور، دورنا هو توفير التذكرة، وأرقام الحضور مقارنة بشراء التذاكر متطابقة بنسبة كبيرة، والسيطرة على السوق السوداء أمر صعب".

وأتم "نطلب من الجميع شراء التذاكر من المنصات الرسمية لتفادي الغش، لأننا اكتشفنا عدة تذاكر لا نعرف مصدرها، ولا يمكن دخول أصحابها المباريات".