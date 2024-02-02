نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 بوابة الفجر (بالاسم ورقم الجلوس)

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 بوابة الفجر،تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024 محرك البحث العالمي جوجل خلال هذه الفترة، مما أثار حالة من الترقب والانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور. وفي الوقت نفسه، بدأت عدة مديريات للتعليم في الإعلان عن نتائج الطلاب، مما زاد من حدة التوتر والحماس لدى الطلاب في انتظار ظهور النتائج.

من المتوقع أن تظهر نتائج الطلاب خلال الساعات المقبلة، حيث تعمل الوزارة على تخصيص رابط رسمي خاص بنتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية. وفي هذا السياق، نقدم لكم خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 2024 في محافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية 2024:

يترقب الآلاف من طلاب وطالبات، بالإضافة إلى أولياء الأمور، بفارغ الصبر ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023-2024. من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار.

شارك نحو 110 ألف طالب وطالبة في محافظة الدقهلية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث تم تنفيذ الامتحانات أمام 635 لجنة، وكانت هذه اللجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية داخل محافظة الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة الدقهلية:

من خلال الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية،  تستطيع الحصول على نتيجته الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2024 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا يتم الدخول على موقع “البوابة الالكترونية للثانوية العامة”
ثانيا: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفظ.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

المادةالدرجة النهائيةدرجة النجاح
اللغة العربية40 درجةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
اللغة الإنجليزية30 درجةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
الدراسات20 درجةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
الرياضيات30 درجةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
العلوم20 درجةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
المجموع الكلي140 درجةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية

تعتبر الشهادة الاعدادية الطريق والوجهة التى يعبر من خلالها الطلاب من مرحلة التعليم الاساسي  إلى التعليم الثانوى،وكذلك يعد موعد ظهورها من اهتمامات الكثير من الطلاب سواء الذكور والاناث والمعلمين، وإليكم موعد ظهور الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية:

وأوضح مصدر مسئول فى محافظة الدقهلية عن موعد ظهور النتيجة للصف الثالث الاعدادى الترم الأول لعام 2024  داخل المحافظة،وبين أنه يتم أعمال التصحيح وكذلك درجات الرصد للطلاب وبمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات،سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية والجدير بالذكر أن الامتحانات تمت بنظام البوكليت، سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

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