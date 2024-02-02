الآن .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الأول برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

خبر نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية في عام 2024 أثار اهتمامًا كبيرًا على مستوى الوطن، حيث تصدرت هذه النتائج محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية. وجاء ذلك في ظل انتظار الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الامتحانات.

تتزامن هذه الفترة مع إعلان عدة مديريات للتعليم في محافظة الدقهلية عن نتائج الطلاب، مما زاد من حالة التوتر والترقب بين الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يترقبون بفارغ الصبر ظهور النتائج والتأكد من أدائهم في الامتحانات.

من المتوقع أن تظهر نتائج الطلاب خلال الساعات المقبلة، وتقوم الوزارة بتخصيص رابط رسمي خاص بنتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال هذا الرابط بسهولة ويسر.

مديرية التربية والتعليم الدقهلية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، ناصر شعبان، عن إكمال عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي. وأوضح شعبان أن العملية شملت التحقق من الإجابات وتصحيحها بعناية، مع استمرار عملية التجميع والرصد لدرجات الطلاب.

وأشار شعبان إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 بلغ 110 ألف طالب وطالبة في محافظة الدقهلية. وتم توزيع هؤلاء الطلاب على 635 لجنة تصحيح موزعة على مختلف مناطق المحافظة.

وأكد شعبان على أهمية الدقة والموضوعية في عملية تصحيح الامتحانات، مشيرًا إلى أنها تمثل مرحلة حاسمة في تقييم أداء الطلاب وفهم مستواهم التعليمي. وأعرب عن ثقته في جهود اللجان العاملة في هذه العملية، مؤكدًا أن التركيز يتجه نحو تحقيق العدالة والشفافية في تقييم أداء الطلاب.

وختم شعبان تصريحه بالتأكيد على استمرار الوزارة في متابعة عملية التصحيح والرصد بدقة، مع التأكيد على أن النتائج ستعلن في الوقت المحدد وبشكل شفاف وموضوعي، لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

يتاح للطلاب وأولياء الأمور متابعة ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي بسهولة من خلال استخدام رقم الجلوس والاسم. يمكن ذلك عبر متابعة بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية.

وقد تم توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الأول على الطلاب بشكل موزع، حيث تم تخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية و30 درجة للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية و20 درجة لمادة العلوم، و30 درجة لمادة الرياضيات، ليصل مجموع درجات الترم الأول إلى 140 درجة.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات قريبًا، وسيتم مراجعتها قبل عرضها على المحافظ للاعتماد الرسمي. ورغم عدم تحديد يوم محدد لظهور النتائج، إلا أن المصادر تؤكد أنها ستظهر قبل بدء الترم الثاني، لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات الآتيــــــــــــــــــة: