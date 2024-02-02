بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا يلا شوت في كأس أمم أفريقيا

منافسة إفريقية بين Nigeria vs Angola اليوم، مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، ويشهد دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بداية مثيرة حيث يتواجه منتخب نيجيريا ومنتخب أنغولا في مباراة مرتقبة تجمع بين فريق يُعتبر مرشحًا بارزًا للتتويج بالبطولة وبين منتخب فاجأ الجميع بأدائه الرائع في البطولة وتأهله إلى هذا الدور المتقدم.

تمتلك نيجيريا خبرة كبيرة في هذه البطولة وتعتبر من الفرق المرشحة دائمًا للفوز باللقب. يقود المنتخب النيجيري مدربه البرتغالي بيسيرو، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في العمل مع الفرق الأفريقية. ويعول المنتخب النيجيري على مهاجمه البارز فيكتور أوسميهن، الذي تألق في المواسم الأخيرة وظهر بشكل بارز مع منتخب بلاده. ومن المتوقع أن يكون أوسيمهن في قمة جاهزيته ويسعى لتسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة فريقه في بلوغ نصف النهائي وتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

من جانبها، تعتمد أنغولا على أداءها المميز وثنائيها البارز جيلسون دالا الذي يعتبر واحدًا من نجوم البطولة. بدأت أنغولا البطولة بأداء متميز وتمكنت من تسجيل الأهداف بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يحاول دالا مواصلة تألقه وتسجيل المزيد من الأهداف في مواجهة نيجيريا الصعبة.

تُعتبر هذه المواجهة فرصة ذهبية للمنتخبين لتقديم أداء مميز والتأهل إلى نصف النهائي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في المنافسة على اللقب الغالي. ستكون المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية الذين يتوقعون مواجهة مثيرة ومشوقة بين الطرفين.

متي موعد وتوقيت مباراة نيجيريا وأنغولا في كأس آسيا 2023؟

سيكون بث مباشر لمباراة بين منتخب نيجيريا ومنتخب أنجولا اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. تُقام المباراة على أرضية ستاد "فيليكس هوفويت بوانيي" في كوت ديفوار، ومن المتوقع أن تكون المواجهة حامية الوطيس ومثيرة.

بداية المباراة مقررة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على التأهل إلى الدور نصف النهائي والمضي قدمًا في مشوارهما نحو اللقب القاري.

مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا بث مباشر يلا شوت

سيكون البث المباشر متاحًا للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم، مما يمنح الجماهير الفرصة لمتابعة المباراة والاستمتاع بالتنافس الشرس بين الفريقين. تعد هذه المباراة فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا في رحلته نحو تحقيق اللقب الغالي، وستكون المباراة بمثابة اختبار صعب لقدرات الفريقين وإمكانياتهما في هذا الدور المهم من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنغولا اليوم في كأس إفريقيا 2023

تعتبر شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحائزة على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، من أبرز المنصات التي تقدم تغطية مميزة لهذه المسابقة الكبيرة. تستمر المنافسات بين الـ 13 من يناير والـ 11 من فبراير القادم، حيث تجذب انتباه الجماهير العالمية لمتابعة أحداثها ومواجهاتها المثيرة.

يمكن للمشجعين العرب الاستمتاع بمشاهدة مباراة نيجيريا وأنغولا في دور ربع النهائي عبر قنوات "BEIN SPORTS" التي تبث الحدث الرياضي على مدار الساعة. تبدأ المباراة النارية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تبدأ في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر.

تُقدم شبكة "BEIN SPORTS" تغطية شاملة لجميع أحداث البطولة بتعليق مميز من قبل المعلق الشهير حفيظ الدراجي، الذي يضيف الحماس والتشويق لتجربة المشاهدة. يتيح هذا البث المباشر للمشجعين فرصة متابعة المواجهة ومؤازرة منتخباتهم المفضلة في طريقها نحو التتويج بلقب البطولة القارية الغالية.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ BEIN Sports HD 1 Max على نايل سات 12604 أفقي 27500 2\3 BEIN Sports HD 1 Max على عربسات 11585 عمودي 27500 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نيجيريا وأنغولا مجانا في كأس إفريقيا 2023

قمة منتخبي نيجيريا وأنغولا تستحوذ أيضًا على اهتمام عالمي واسع، حيث يمكن متابعتها عبر مجموعة متنوعة من القنوات المفتوحة التي تبث المباريات مباشرة عبر عدة أقمار صناعية. يُمكن الجماهير العربية بسهولة الوصول إلى هذه القنوات من خلال البحث عن الترددات الخاصة بها.

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ sport digital أسترا 11185 أفقي 22000 2/3 سبورت كلوب يوتلسات 16 11221 أفقي 30000 2/3 SPORT TV 4 HD هيسباسات 12360 أفقي 27500 2/3 ماكس سبورت بلغارياسات 12340 أفقي 30000 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وأنغولا أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة نيجيريا وأنغولا في كأس إفريقيا 2023

قنوات "BEIN SPORTS" القطرية، المعروفة بتغطيتها الشاملة لأبرز البطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد أسندت مهمة التعليق على مباراة أنغولا ونيجيريا في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 إلى المعلق البارز حفيظ الدراجي، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الكرة العربية والإفريقية.

تشكيلة نيجيريا المتوقعة في مواجهة أنغولا:

حراسة المرمى: نوابيل

خط الدفاع: أجايي - أومريو - باسي

خط الوسط: إينا - أريبو - أونييكا - أوسايي سامويل

خط الهجوم: سيمون - شوكويزي - أوسيميهن

تشكيلة أنغولا المتوقعة في مواجهة نيجيريا:

حراسة المرمى: نيبلو

خط الدفاع: باتو - غاسبر - كينيتو

خط الوسط: أوغوستو -فريدي - شو - باز - فورتونا

خط الهجوم: لوفومبو - جيلسون دالا

نيجيريا ضد أنغولا.. قمّة مثيرة تفتتح دور الـ8

باقتراب موعد المباراة المنتظرة بين منتخب نيجيريا ومنتخب أنغولا في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يتصاعد الحماس والتوتر بين عشاق كرة القدم في القارة السمراء وخارجها، حيث ينتظرون مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين.

تألق منتخب نيجيريا في مساره خلال البطولة حتى الآن، حيث نجح في التأهل لدور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون في دور الستة عشر بنتيجة 2-0. وقد استطاع المنتخب النيجيري أن يظهر أداءً مميزًا خلال مشواره في البطولة، مما جعله أحد المرشحين القويين للتتويج بلقب البطولة.

من جانبه، يدخل منتخب أنغولا هذه المباراة بعد أداء مميز أيضًا في دور المجموعات ودور الستة عشر، حيث نجح في التأهل لدور الثمانية بعد تحقيق الفوز على منتخب ناميبيا بنتيجة 3-0. وقد أبدى منتخب أنغولا قوة وإصرارًا في مبارياته، مما جعله يثبت نفسه كمنافس قوي في البطولة.

من المتوقع أن تكون المباراة بين نيجيريا وأنغولا مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل منتخب للفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة. ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداء قويًا ومتميزًا في الملعب، مما يجعل المباراة محط أنظار الجماهير الرياضية في العالم.

يُشير التحليل الرياضي إلى أن منتخب نيجيريا يمتلك مزيدًا من الخبرة والإمكانيات الفنية، نظرًا لمشاركته السابقة في بطولات كبيرة وتاريخه الرياضي العريق، بينما يعتمد منتخب أنغولا على الروح القتالية والتكتيكات الجيدة التي قدمها خلال البطولة.

من المؤكد أن جميع عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية وخارجها ينتظرون هذه المباراة بشغف كبير، ومن المتوقع أن يتابعوا اللقاء عبر القنوات الرياضية المختلفة التي ستقوم بنقل المباراة مباشرة، ما يضمن تواجدهم أمام شاشات التلفزيون لمتابعة كل لحظة من الإثارة والتشويق في هذه المواجهة المهمة في مسار البطولة.