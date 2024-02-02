رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024 (ظهرت الآن) برقم الجلوس

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رابط نتيجة الشهادة
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024 (ظهرت الآن) برقم الجلوس،تنتظر الآن الآلاف من طلاب وطالبات محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، والتي من المقرر أن تُعلن نهاية الأسبوع المقبل، وفق مصادر من مديرية التربية والتعليم في المحافظة. يُجرى حاليًا عمليات مراجعة دقيقة لضمان سلامة نتائج الطلاب.

بلغ عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات الإعدادية بمحافظة الشرقية 142،860 طالبًا وطالبة، حيث تم تنفيذ الامتحانات في 795 لجنة موزعة على جميع مراكز المحافظة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل محافظ الإقليم، سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني المخصص.

وتشمل مواد الامتحان الإعدادي للفصل الدراسي الأول كالتالي: مادة اللغة العربية بدرجة 40، ومادة الرياضيات بدرجة 30، ومادة اللغة الأجنبية الأولى بدرجة 30، ومادة الدراسات الاجتماعية بدرجة 20، ومادة العلوم بدرجة 20، ويبلغ مجموع المواد 140 درجة.

تم تصميم أسئلة الامتحانات لقياس فهم الطلاب وقدرتهم على التحليل والتطبيق. وتأتي أهمية هذه الامتحانات كنهاية لمرحلة التعليم الأساسي، حيث تحدد أهلية الطلاب للانتقال إلى المرحلة الثانوية سواء العامة أو الفنية.

تم عقد الامتحانات الإعدادية وسط اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تعتبر هذه الامتحانات محلية وتُجرى على مستوى المحافظة، ويقوم كنترولات الإدارات التعليمية بعمليات التصحيح والرصد وإعداد النتائج.

رابط نتيجة اعدادية الشرقية 2024

أوضحت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلبة الشهادة الإعدادية يتم من خلال المديريات التعليمية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات،  من قبل كل مديرية حيث  تحدد موعد اعتماد النتيجة وإعلانها بالتنسيق مع المحافظ وتعرض عليه نسب النجاح ودرجات الطلاب،  وسيجري إعلان النتائج في المديريات التعليمية والمدارس بعد اعتمادها ورفعها على المواقع الرسمية للوزارة والمحافظة. وكانت الامتحانات في جميع المديريات انتهت الأربعاء 24 يناير، ومن المقرر أن تعلن النتائج نهاية الشهر الجاري وبداية فبراير  وتحديدا في نهاية  الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

الدرجة النهائية

المادة

40 درجة

اللغة العربية

30 درجة

اللغة الإنجليزية

20 درجة

الدراسات

30 درجة

الرياضيات

20 درجة

العلوم

140 درجة

المجموع الكلي

المواد التي لا تضاف للمجموع بالترم الأول

الدرجة النهائية

مواد لا تضاف إلى المجموع

درجة النجاح

40

التربية الدينية

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

20

التربية الفنية

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

20

الحاسب الآلي

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الاعداديه

وبالنسبة لخطوات الاستعلام عن النتائج وبمجرد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الشرقية من سيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:

  • من خلال فتح رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.
  • ثانيا قم باختيار الخدمات الإلكترونية.
  • تحديد نتيجة الامتحانات.
  • وقم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • وفي المكان المخصص قم بكتابة رقم الجلوس.
  • النقر على زر عرض النتيجة.
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