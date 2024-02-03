نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على نظيره ستراسبورج، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وكانت صافرة بداية أحداث المباراة قد انطلقت عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان، بالدقيقة 31 من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله ماركو أسينسيو، قبل أن يضيف أسينسيو الهدف الثاني لصالح العملاق الفرنسي، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.



وتمكن اللاعب ديلان باكوا من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح فريقه ستراسبورج، بعدما استغل تمريرة حاسمة في زميله أنجيلو جابرييل، بالدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة احتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند النقطة 25 بالمركز العاشر.