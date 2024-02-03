خبير: الصهاينة جسم غريب نبذته أوروبا ليكون دُمية تدمر وتغتصب الأوطان

أكد الإعلامي محمد موسى، أن الهجوم الإسرائيلي البربري والمسموم على الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن تشدد الإسلام والأزهر ضد اليهود وتشدد الفكر الأزهري، محض افتراء وكذب.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الدين الإسلامي الحنيف قائم على السلام مع الجميع ومنهم اليهود، وما قيل عن تشدد الإسلام ضد اليهود، وعن تشدد الفكر الأزهري ضد اليهود كله محض افتراء؛ والمسلمين منذ أن تم توقيع وثيقة المدينة من جانب الرسول صلي الله عليه وسلم مع اليهود، وهي من أعظم وثائق التاريخ، لأنها أعطت لهم من الحقوق ما لم تعطه وثيقة في التاريخ... وكل المسلمين يسيرون علي نهجها حتى الآن ورغم ذلك اليهود نقضوا الوثيقة، وتآمروا على الرسول والمسلمين والإسلام، ولذلك حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم.

تابع،: "خلينا مننساش أن العرب هما اللي بنوا مدينة القدس في ظل الوجود العربي، والصهاينة دول ليسوا إلا جسم غريب نبذته دول أوروبا عشان يكون دمية لتدمير واغتصاب الأوطان، وهو ده فكر الصهاينة أصحاب الفكر التدميري.