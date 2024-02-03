بث مباشر يلا شووت بدون اشتراك مباراة إيران واليابان في كأس أمم آسيا مشاهدة بدون تقطيع

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة إيران واليابان في كأس أمم آسيا مشاهدة دون تقطيع يواجه منتخب إيران اليوم السبت 3 فبراير نظرية منتخب اليابان وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في دولة قطر حتى 10 من شهر فبراير الجاري تعد مباراة إيران واليابان مواجهة قوية وشرسة في كأس أمم آسيا.

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة إيران واليابان في كأس أمم آسيا مشاهدة دون تقطيع

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مباراة إيران واليابان

تأتي مباراة إيران واليابان ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا وتعد مباراة إيران واليابان واحدة من أصعب المباريات على المنتخبين نظرا للمستوي المميز الذي يقدمه منتخبي ايران واليابان في البطولة تأهل منتخب إيران للدور ربع النهائي بعد تخطي الدور الـ 16 بالفوز على المنتخب السوري بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 وتغلب منتخب اليابان دور الـ 16 بعد الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 3/1.

موعد مباراة إيران واليابان

تنطلق مباراة إيران واليابان اليوم السبت 3 فبراير في تمام الساعة الواحدة والنصف على ملعب المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة لمباراة إيران واليابان في كأس آسيا

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق وعلى قناة بي إن سبورت وتذاع مباراة إيران واليابان عبر القنوات التالية:

-«beIN ASIAN CUP 1».

-«SSC 1 HD».

تردد قناة SSC

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

الدفاع: يوتا ناكاياما -كو ايتاكورا - تومياسو

الوسط: سيا مايكوما - ريو هاتاتي - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

الهجوم: كيتو ناكامورا - أياسي أويدا - ريتسو دوان

التشكيل المتوقع لمنتخب إيران

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: هاجسافي وشجاع خليل زاده وروزبه جشمي ورامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم وسامان قدوس.

خط الهجوم: مهدي غايدي ومهدي طارمي وعلي رضا جهانبخش وسردار أزمون.