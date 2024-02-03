جدول مباريات اليوم السيت في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 3/2/2024 حول العالم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات السبت

رين ضد مونبلييه 6:00

نانت ضد لانس 10:00

بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ 4:30

فرانكفورت ضد كولن 7:30

باير ليفركوزن ضد درامشتات 4:30

ايران ضد اليابان 1:30

قطر ضد اوزباكستان 5:30
مالي ضد كوت ديفوار 7:00

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هل سيصبح مبابي نجم ريال مدريد الأول ؟

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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام خيتافي

كاب فيردي ضد جنوب افريقيا 10:00

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4

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