جدول مباريات اليوم السيت في جميع الدوريات والقنوات الناقلة
يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 3/2/2024 حول العالم والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات السبت
رين ضد مونبلييه 6:00
نانت ضد لانس 10:00
بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ 4:30
فرانكفورت ضد كولن 7:30
باير ليفركوزن ضد درامشتات 4:30
ايران ضد اليابان 1:30
قطر ضد اوزباكستان 5:30
مالي ضد كوت ديفوار 7:00
كاب فيردي ضد جنوب افريقيا 10:00
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4