جدول مباريات اليوم السيت في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 3/2/2024 حول العالم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات السبت

رين ضد مونبلييه 6:00

نانت ضد لانس 10:00

بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ 4:30

فرانكفورت ضد كولن 7:30

باير ليفركوزن ضد درامشتات 4:30

ايران ضد اليابان 1:30

قطر ضد اوزباكستان 5:30

مالي ضد كوت ديفوار 7:00

كاب فيردي ضد جنوب افريقيا 10:00

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4