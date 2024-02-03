حسن شحاته يكشف مصيرمنتخب مصر بعد الخروج من كأس امم افريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد المدرب السابق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، أن الزمالك لن يتأثر سلبًا بسبب تقدم العمر للثلاثي عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرزاق "شيكابالا". وفي رده على تواجدهم معًا في صفوف الزمالك حاليًا، قال شحاتة لقناة "إم بي سي مصر": "الأمور تسير على ما يرام، عبد الله السعيد لاعب ممتاز، وتعاقد الزمالك معه كان قرارًا كبيرًا وجيدًا، وأي من الثلاثي يمكن أن يكون قائدًا للزمالك".

حسن شحاته يكشف مصيرمنتخب مصر 

وأضاف: "هناك العديد من الأفراد الذين يخططون لتطوير الكرة المصرية، ولكن لا نعلم من يخطط لمنتخب مصر ونفهم قليلًا عن تلك التفاصيل".

وتابع: "منذ فترة 2006 إلى 2010، لم تكن هناك إدارة عشوائية، بل كنا نعمل وفقًا لخطط واضحة".

وشدد على أهمية وجود لجنة فنية في اتحاد الكرة مؤلفة من خمسة أفراد لديهم خبرة في مجال التدريب.

txt

هل سيصبح مبابي نجم ريال مدريد الأول ؟

txt

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام خيتافي

وفي الختام، قال شحاتة: "إذا كان هناك أي شخص يخطط للكرة المصرية، فلماذا لا يُسافر محمد صلاح؟ هناك العديد من الأمور التي يجب مراجعتها في اتحاد الكرة والمنتخب".

حسن شحاته الزمالك منتخب مصر مصر المنتخب المصري
Elfagr.org

مواد متعلقة

اليوم| محاكمة لاعب كرة قدم السابق بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلي

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى أشرف
ads

الأكثر قراءة

الأردن يتأهل لنصف نهائى كأس آسيا لأول مرة فى التاريخ بهدف ضد طاجيكستان

مباراة قطر HD.. مشاهدة قطر × أوزبكستان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أسيا 2024

آلحين يوتيوب HD.. شاهد قطر ضد أوزبكستان Youtube بث مباشر دون "تشفير أو أموال " | كأس أسيا 2024

النصر يسحق ولا يبالي.. نتيجة مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

عاجل.. شرط مثير من بيرسي تاو لتجديد عقده مع الأهلي

شاهد آلحين بث مباشر مجانا.. مباراة قطر وأوزبكستان كاس أسيا 2024

سر 2013 ومعادلة مصر.. هزائم العرب تبشر منتخب نيجيريا بلقب تاريخي

(2-1) مباشر يوتيوب أستراليا ضد كوريا الجنوبية في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع|كأس أسيا