حسن شحاته يكشف مصيرمنتخب مصر بعد الخروج من كأس امم افريقيا

أكد المدرب السابق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، أن الزمالك لن يتأثر سلبًا بسبب تقدم العمر للثلاثي عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرزاق "شيكابالا". وفي رده على تواجدهم معًا في صفوف الزمالك حاليًا، قال شحاتة لقناة "إم بي سي مصر": "الأمور تسير على ما يرام، عبد الله السعيد لاعب ممتاز، وتعاقد الزمالك معه كان قرارًا كبيرًا وجيدًا، وأي من الثلاثي يمكن أن يكون قائدًا للزمالك".

حسن شحاته يكشف مصيرمنتخب مصر

وأضاف: "هناك العديد من الأفراد الذين يخططون لتطوير الكرة المصرية، ولكن لا نعلم من يخطط لمنتخب مصر ونفهم قليلًا عن تلك التفاصيل".

وتابع: "منذ فترة 2006 إلى 2010، لم تكن هناك إدارة عشوائية، بل كنا نعمل وفقًا لخطط واضحة".

وشدد على أهمية وجود لجنة فنية في اتحاد الكرة مؤلفة من خمسة أفراد لديهم خبرة في مجال التدريب.

وفي الختام، قال شحاتة: "إذا كان هناك أي شخص يخطط للكرة المصرية، فلماذا لا يُسافر محمد صلاح؟ هناك العديد من الأمور التي يجب مراجعتها في اتحاد الكرة والمنتخب".