بالقوة الضاربة.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتأهب فريق برشلونة لمواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني خلال موسم 2023/24، حيث يلتقي مع فريق ديبورتيفو ألافيس، في مباراة مقررة مساء يوم السبت 3 فبراير 2024 على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرون من الليجا.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد الذي يحتل نفس الرصيد النقدي.

ومن المتوقع أن يغيب الثنائي جواو فيليكس وفيران توريس عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة في هذه المواجهة، بينما يعود إينيجو مارتينيز بعد تعافيه.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألافيس في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

 

 

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