رئيس إنبي يؤكد: صفقة انتقال زياد كمال لـ الزمالك هي الأفضل في الكرة المصرية

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، سعادته بإتمام صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك، مؤكدًا أن الاتفاق بين الإدارتين تم بشكل محترف وجديد على الساحة الرياضية المصرية. وقام اللاعب بتوقيع عقد انتقاله إلى الزمالك لمدة موسمين ونصف، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وصرَّح الشريعي في حوار عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2": "صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك تمت بشكل فعَّال بيني وبين المحترم حسين لبيب رئيس الزمالك، وتم حسم الاتفاق في غضون ساعة ونصف".

وأضاف: "تمت الصفقة على شكل إعارة في مصر، لمدة موسمين ونصف، دون وجود بند يمنح الزمالك حق الشراء النهائي للاعب بعد انتهاء فترة إعارته، ولكن إنبي يحتفظ بحق بيع اللاعب في السنة الأولى أو الثانية وفقًا لاتفاق محدد بين الإدارتين".

وأشاد الشريعي بمهنية وجدية التعامل مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن الصفقة تمثل اتفاقًا جديدًا ومحترفًا على الساحة الرياضية المصرية، وأعرب عن إعجابه برؤية حسين لبيب.

وفيما يتعلق بلاعب آخر من إنبي قد ينتقل إلى الزمالك، قال الشريعي: "تحدث الزمالك معنا أيضًا حول إمكانية انتقال كالوشا لاعب إنبي إلى الزمالك، ولكن تامر مصطفى، المدرب السابق لإنبي، تمسك ببقاء اللاعب لأنه ليس لديه بديل".

وختم الشريعي تصريحاته مؤكدًا أن الاتفاقات والصفقات الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل إدارة الزمالك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.