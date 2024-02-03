ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول برقم الجلوس عبر بوابة الفجر، من المتوقع أن تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية خلال الساعات القادمة بإعتماد وإعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من العام 2024. وفقًا لتصريحات المسؤولين داخل المديرية، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الترم الأول للعام 2024 في مطلع الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من جميع عمليات الكنترولات الخاصة بالرصد والتجميع والمراجعة.

وفي الساعات الأخيرة، قامت العديد من المديريات بإعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في عدة محافظات، من بينها "القاهرة والجيزة والأسكندرية وبورسعيد والسويس والوادي الجديد وشمال سيناء". ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات تباعًا، مما يزيد من حالة الترقب والانتظار لدى الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتبر هذه النتائج مرحلة مهمة وحاسمة في مسار تعليم الطلاب، حيث يسعى الجميع لمعرفة أداء أبنائهم وتقييم تقدمهم الدراسي. ومن المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير ومتابعة دقيقة لنتائج الطلاب، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج عبر المواقع الرسمية والبوابات التعليمية المختصة، مما يسهل عليهم الحصول على المعلومات بسرعة ويسر.

نتيجة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين شاركوا في الامتحانات نحو 28 ألفًا، وتم توزيعهم على 167 لجنة تصحيح في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المديرية أن أعمال التصحيح تمت بسرعة وفعالية داخل جميع مراكز التصحيح، حيث تم إتمام عمليات التصحيح بنجاح، وتقدير الدرجات بشكل رسمي. وحاليا، يتم التحضير لعرض النتائج على السيد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لاعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات.

من المتوقع أن يكون إعلان النتائج من الخطوات الأخيرة في هذه العملية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر النتائج لمعرفة أداء الطلاب والتقييم الشامل لتحصيلهم الدراسي. ومع إعلان النتائج، سيتمكن الطلاب من معرفة مستواهم الدراسي والخطوات التالية لمسار تعليمهم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

وبذلك يكون المجموع الإجمالي للمواد هو 140 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعيلية الآن الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث سيتم نشر النتائج بمجرد اعتمادها مباشرة على الموقع. يكفي الطلاب استخدام رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة من هنا ،، دون الحاجة لأي معلومات إضافية.

وفي التحديث الأخير بتاريخ 3 فبراير، ما زال الطلاب والطالبات يبحثون بفارغ الصبر عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في محافظة الإسماعيلية. ترددت العديد من الأنباء حول جاهزية النتائج وأنها قيد الاعتماد في هذه الساعات، مما يثير توقعات الطلاب والأهالي بشكل كبير. وسنقوم بتغطية مستمرة لسير اعلان النتائج، حيث سنوافيكم بالتحديثات الفورية والمعلومات الدقيقة فور إعلان النتائج من داخل ديوان عام المحافظة.