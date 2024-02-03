ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، حيث أعتمدت النتائج بنسبة نجاح بلغت 78.58٪ من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية عبر زيارة الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

حيث انتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة الإسماعيلية موعد إعلان نتائجهم والحصول على درجاتهم التى حصلوا عليها في المواد المختلفة والترتيب العام ومعدل النجاح في امتحان نصف العام، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة النهائية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

ويسعى العديد من الطلبة والطالبات إلى الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط الترم الأول 2024، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ.

بلغت نسبة النجاح العاملة للشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الأول ٧٨.٥٨٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم ١٠٠٪، بينما، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نسب نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية

كما أعلن الدكتور محمد البحيري وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسماعيلية عن نسب النجاح في الترم الأول 2023/2024، والتي تأتي على النحو التالي:

حيث أنه قد وصلت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 83%.

ينما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100%.

كما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية المهنية إلى 100%.

بالإضافة إلى أنه قد وصلت نسبة النجاح بداخل المدارس العامة والحومية على كل الادارات التعليمية لنحو 76.16%.

كما أنه في المدارس الرسمية والخاصة وصلت نسبة النجاح إلى نحو 98.88%.

نسبة النجاح للمكفوفوين

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

اللغة العربية: 80 درجة منهم 40 درجة في الترم الأول.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة منهم 30 درجة الترم الأول.

العلوم: من 40 درجة منهم 20 درجة الترم الأول.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة منهم 20 درجة للترم الأول.

الرياضيات: 60 درجة منهم 30 درجة الترم الأول.

كيفية استخراج نتيجة اعدادية الاسماعيلية

تم اعتماد محافظ الإسماعيلية لنتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024 وتسهيلًا على طلابنا الأعزاء، نُقدم لهم طرقًا مُختلفة للاستعلام عن نتائجهم: