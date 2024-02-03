ظهرت الان .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول عبر “بوابة الفجر“

ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول عبر “بوابة الفجر“، يسرّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أن تعلن عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإعتماد النتائج بنسبة نجاح بلغت 78.58٪. يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الاطلاع على نتائجهم عبر زيارة الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

انتظر الطلاب والطالبات موعد إعلان نتائجهم والحصول على درجاتهم في المواد المختلفة، بالإضافة إلى الترتيب العام ومعدل النجاح في امتحان نصف العام. يمكنكم الآن الحصول على المعلومات الكاملة حول كيفية الاستعلام عن النتيجة النهائية من خلال التقرير التالي، الذي يقدم المعلومات الضرورية للتعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام بسهولة ويُسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول:

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن عدد الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بلغ 27757 طالبًا وطالبة، من إجمالي 27878 طالبًا وطالبة متقدمين للامتحانات. جاء هذا الإعلان خلال حضور الدكتور محمد بحيري، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي أكد أن النتيجة مطمئنة جدًا بالنسبة للطلاب، وأشار إلى أن النتيجة ستكون جاهزة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الثانوي بمحافظة الإسماعيلية خلال دقائق قليلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024:

من خلال رابط البوابة الالكترونية للنتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الثانوي بمحافظة الإسماعيلية.

القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

القيام بالضغط على خيار الاستعلام عن النتيجة النهائية.

وأتاحت المحافظة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الإسماعيلية 2024، حتى يصبح من السهل الحصول على النتيجة بالنسبة للطالب وأولياء الأمور قبل ظهورها في المدارس المختلفة على مستوى المحافظة.

وبلغت نسبة النجاح ٧٦.١٦٪ بالمدارس الحكومية، كما بلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة ٩٨.٨٨٪ وعلى مستوي إدارات شمال الإسماعيلية بلغت نسبة النجاح ٨٦.٦٣٪.

وكشف الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بأن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ من يوم 5 فبرابر 2024 وتستمر 15 يوم من تاريخه، بمقر مديرية التربية والتعليم.

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