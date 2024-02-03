ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024 الترم الأول عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024 الترم الأول عبر بوابة الفجر، ويسرّنا أن نعلمكم أنه بإمكانكم الآن الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023-2024م. قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة. تُعدّ نسبة النجاح العامة في الامتحانات 80.33%، وقد تم أيضًا اعتماد الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، ونتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتائج الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

للوصول إلى نتيجتك بكل سهولة، حيث يُطلب منك إدخال رقم الجلوس الخاص بك، ثم ستظهر لك نتيجتك بالتفصيل، بما في ذلك درجاتك في جميع المواد والنسب المئوية لكل مادة. تتمنى الإدارة التعليمية لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم التعليمية والمهنية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة كفر الشيخ 2024:

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 61،124 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 60،976 طالبًا وطالبة، وتغيب عن الامتحان 148 طالبًا وطالبة. وفي ضوء الأداء الجيد والحضور الكبير، تم تحقيق نسبة نجاح بلغت 80.33%. هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين، وتؤكد التزام المحافظة بتطوير قطاع التعليم. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أن نتائج الشهادة الإعدادية ستكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأرقام جلوسهم خلال الدقائق القليلة القادمة، مما يعزز من الشفافية والتواصل مع المجتمع التعليمي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة كفر الشيخ بكل سهولة ويسر.

فى البداية يتم تسجيل الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الثانوي بمحافظة كفر الشيخ.

يتم تسجيل رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته.

يتم اختيار نتيجة الترم الأول والضغط على زر اظهار النتيجة

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%



جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.



وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.