نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

بعد ان اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الأول للعام الدراسي الجاري، والتي تأتي بنسبة نجاح تصل إلي 80.33%، فقد بدأ البحث من خلال الكثير من الطلاب عنها من أجل التعرف على الدرجات الخاصة بهم، حيث نوهت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، على أنه يتم العمل على توفير النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بنتيجة نت خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم

بخطوات لا تتعدى الدقائق يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي وهذا باستخدام رقم الجلوس أو الاسم رباعيا وهذا لعدم الخطأ وفيما يلي بعض التفاصيل:

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى الرابط التعليمي ب محافظة كفر الشيخ .

. الضغط على الخدمات الرقمية المتاحة.

تعيين الخدمة الخاص بــ “نتائج الشهادة الإعدادية”.

ومن ثم تحديد المرحلة الدراسية.

كما يجب تحديد العام الدراسي 2023/ 2024.

كتابة اسم الطالب إلى الجد الثالث.

وتدوين ارقم الجلوس في المكان المخصص مع عدم الخطأ.

الضغط على الأيقونة الخاصة بــ “عرض النتيجة”.

أسماء المواد الدراسية بصورة أفقية مع الدرجات الخاصة بها.

وأخيرا سيظهر المجموع الكلي للطالب.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة كفر الشيخ:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الرياض التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سيدى سالم التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دسوق التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قلين التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فوة التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مطوبس التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بيلا التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الحامول التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلطيم التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة برج البرلس التعليمية 2024. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سيدى غازى التعليمية 2024.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024، بعد أن يتم العمل على توفير النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بنتيجة نت، ليتمكن كل الطلاب من العمل على استخراجها بشكل الكتروني، كما تم الإعلان على إنه قد تم العمل على اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.