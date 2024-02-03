رابط سريع "الآن"..نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 بوابة الفجر

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نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 بوابة الفجر يبدي مئات الآلاف من الطلاب والطالبات اهتمامًا بمعرفة الموعد الرسمي لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، برقم الجلوس، بهدف تأمين المستقبل وفهم الخطوات التالية التي يجب اتخاذها. فالمجموع النهائي للصف الثالث الإعدادي يحمل أهمية كبيرة؛ إذ يحدد إمكانية الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة، ويؤثر بشكل كبير على المسار الدراسي.

تم الإعلان مؤخرًا عن بدء عملية رصد الدرجات في محافظة كفر الشيخ، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق الـ31 من شهر يناير، بعد اكتمال عملية تصحيح جميع أوراق الاختبارات. والآن، ننتظر بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من قبل محافظ المحافظة ورفعها على الرابط المخصص لهذه الخدمة. من المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر الإنترنت في السابع من شهر فبراير الحالي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عمليات رصد الدرجات تتم بدقة عالية من قبل فرق التصحيح المتميزة، مع الالتزام بتوجيهات تحقق الدقة في المراجعة النهائية، بهدف ضمان حقوق الجميع.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

الدرجة النهائيةالمادة
40 درجةاللغة العربية
30 درجةاللغة الإنجليزية
20 درجةالدراسات
30 درجةالرياضيات
20 درجةالعلوم
140 درجةالمجموع الكلي

 

 

 

 

 

 

المواد التي لا تضاف للمجموع بالترم الأول

الدرجة النهائيةمواد لا تضاف إلى المجموعدرجة النجاح
40التربية الدينيةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
20التربية الفنيةلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول
20الحاسب الآليلا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

 

 

 

 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 بوابة الفجر

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ أنه من المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء الكامل من عمليات التصحيح والتدقيق. وأوضحت المديرية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عن طريق الدخول مباشرة إلى بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، أو من خلال زيارة موقع "نتيجة نت" الإلكتروني.

فيما يلي الخطوات المفصلة للاستعلام عن النتائج:

  1. قم بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى بوابة التعليم الأساسي لمحافظة كفر الشيخ.
  2. اختر خيار الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية.
  3. أدخل رقم جلوسك الخاص في الخانة المخصصة له.
  4. انقر على زر البحث أو التحقق.
  5. ستظهر النتيجة على الفور إذا كانت متاحة، مع إمكانية طباعتها أو حفظها للإشارة إليها لاحقًا.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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