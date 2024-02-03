الحشد الشعبي: نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد الحشد الشعبي، جاهزيته لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بدون تقطيع منتخب إيران (1-1) الأوقات الإضافية .. بث مباشر مشاهدة مباراة اليابان وإيران يلا شوت في كأس آسيا

إيران واليابان جارية آلحين دون تقطيع (1-1)) ركلات الترجيح .. مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

مباراة قطر HD.. مشاهدة قطر × أوزبكستان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أسيا 2024

(1-1) مباشر يوتيوب إيران واليابان في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع|كأس آسيا

رسميا الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2024

آلحين يوتيوب HD.. شاهد قطر ضد أوزبكستان Youtube بث مباشر دون "تشفير أو أموال " | كأس أسيا 2024

(1-1) يلا شوت اليوم مباراة إيران واليابان.. "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب|كأس آسيا

الأردن يتأهل لنصف نهائى كأس آسيا لأول مرة فى التاريخ بهدف ضد طاجيكستان