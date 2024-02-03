ظهرت الآن..نتيجة الشهادة الاعدادية كفرالشيخ 2024 بدرجات المواد

نتيجة الشهادة الاعدادية كفرالشيخ 2024 بدرجات المواد

نتيجة الشهادة الاعدادية كفرالشيخ 2024 بدرجات المواد،أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024م، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 80.33%. وقد صادق على نتائج الصف الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، وأيضًا على نتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وشهادة إعدادية مدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح 90.9%.

وفقًا لما صرح به اللواء جمال نور الدين، بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 61،124 طالبًا وطالبة، وتغيب عن الامتحان 148 طالبًا وطالبة، بينما حضر الامتحانات 60،976 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 80.33%.

من جانبه، أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالترم الأول بلغ 61،245 طالبًا وطالبة، وذلك في نطاق 343 لجنة تم توفير سبل الراحة والخدمات الطبية داخل كل لجنة امتحانية.

تجري عمليات رصد درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونشرها على موقع المديرية بالاسم ورقم الجلوس في أقرب وقت ممكن.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم

بخطوات لا تتعدى الدقائق يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي وهذا باستخدام رقم الجلوس أو الاسم رباعيا وهذا لعدم الخطأ وفيما يلي بعض التفاصيل:

نتيجة الشهادة الاعدادية كفرالشيخ 2024 بدرجات المواد

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى الرابط التعليمي ب محافظة كفر الشيخ .

. الضغط على الخدمات الرقمية المتاحة.

تعيين الخدمة الخاص بــ “نتائج الشهادة الإعدادية”.

ومن ثم تحديد المرحلة الدراسية.

كما يجب تحديد العام الدراسي 2023/ 2024.

كتابة اسم الطالب إلى الجد الثالث.

وتدوين ارقم الجلوس في المكان المخصص مع عدم الخطأ.

الضغط على الأيقونة الخاصة بــ “عرض النتيجة”.

أسماء المواد الدراسية بصورة أفقية مع الدرجات الخاصة بها.

وأخيرا سيظهر المجموع الكلي للطالب.

نتائج الشهادة الإعدادية 2024 kfsedu.gov.eg

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الأول 61245 طالب وطالبة وتم توزيعهم على 343 لجنه امتحانية في جميع الإدارات التعليمية وهم كالتالي:

إدارة الحامول التعليمية.

إدارة الرياض التعليمية.

– إدارة بلطيم التعليمية.

إدارة سيدي غازي التعليمية.

إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

إدارة فوه التعليمية.

إدارة قلين التعليمية.

إدارة مطوبس التعليمية.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بمحافظة كفر الشيخ، بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.



وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%



جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.



وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.