عاجل| أسواق الذهب تعاود التسعير من جديد وخسائر تصل إلى 200 جنيه فى الجرام

افتتحت أسواق الذهب في مصر اليوم السبت تعاملاتها على تراجعات قوية، بعد أن شهدت توقف عن إعلان الأسعار الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم استقرار الأسواق؛ لترقب مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

محلات الذهب تعاود التسعير من جديد:

وتعرضت أسعار الذهب لحالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بسبب عدم وضوح مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع توقعات بتحرير سعر الصرف، ما دفع المحلات لتوقف عن إعلان الاسعار مؤقتا، إلا أن بعضا منهم واصل البيع وقاموا بتحديد الاسعار عند مستويات 4000 جنيها لعيار 21.

ومع عاودة محلات الذهب من جديد للأعلان عن الأسعار، هبط سعر جرام الذهب في مصر بقيمة 200 جنيه للجرام في المتوسط ليصل سعر الذهب في مصر إلى الاتي :

أسعار الذهب بعد عدوة التسعير :

سجل سعر الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 بعد عودة التسعير عيار 24 نحو 4342 جنيها للجرام بخسائر 228 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 بعد عودة التسعير عيار 21 نحو 3800 جنيها للجرام بخسائر 200 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 بعد عودة التسعير عيار 22 نحو 3981 جنيها للجرام بخسائر 209 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 بعد عودة التسعير عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام بخسائر 171 جنيها.

وانخفض سعر الجنية الذهب اليوم السبت مع عودة التسعير بقيمة 1600 جنيها إلى 30 ألف و400 جنيه.

تحذيرات من شراء الذهب:

وكانت قد حظرت شعبة الذهب بالاتحاد الصناعات المصرية، من شراء الذهب في هذا التوقيت معتبرة أن الاسعار غير حقيقة، ومحذرة في ذات الوقت من تكبد المواطنين لخسائر كبيرة.

واندفع عدد كبير من المواطنين لشراء الذهب خلال العام الماضي للحفاظ على مدخراتهم من تحرير سعر الصرف، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع كميات الذهب التي اشتراها المصريون خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% مقارنة بالكميات المسجلة في عام 2022.