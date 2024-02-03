بدون تقطيع العنابي .. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Qatar vs Uzbekistan اليوم، مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، ويواصل منتخب قطر مسيرته في بطولة كأس آسيا بهدف الحفاظ على لقبه وسط تشجيع جماهيره على الأراضي القطرية، حيث يستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان في دور الثمانية، يواصل المنتخب القطريّ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح كبير، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الدور الأوّل من كأس آسيا 2023، وتجاوز منتخب فلسطين في الدور ثمن النّهائيّ، ليصل إلى مواجهة أوزبكستان في ربع النّهائيّ، مباراة صعبة ومعقدة أمام خصم عنيد يعرف جيدا كيفية لعب النوع من المباريات، المنتخب الأوزبكي يمتلك أفضلية تاريخية على المنتخب القطريّ، الذي يعرف أنّ كأس آسيا بالنسبة له تبدأ انطلاقًا من سهرة السبت.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا

مرحبًا بكم في تغطية حية ومباشرة عبر موقع بوابة الفجر، حيث سنقدم لكم أحداث مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023 بالفيديو ، وفي هذه المواجهة المثيرة، يواجه منتخب قطر تحديًا كبيرًا أمام منتخب أوزبكستان في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

بعد أداء مميز، تمكن منتخب قطر من التأهل لربع النهائي بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر، حيث أظهر الفريق القطري تفوقه وقوته في الميدان ، من جهته، تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الثمانية بعد تحقيقه الفوز على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة، حيث أظهر الفريق الأوزبكي إصراره وقوته في المنافسة.

سنكون معكم خلال هذه المباراة لتغطية جميع الأحداث واللحظات الرائعة، فتابعونا لمشاهدة المباراة والتعليقات الحية حول أداء الفريقين. ترقبوا البث المباشر وتفاعلوا معنا في التعليقات.

يسعى الفريق القطري للتأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب منافسه الصعب، منتخب أوزبكستان، الذي يحظى بسجل ناجح في مواجهاته مع قطر. على الرغم من ذلك، يطمح المنتخب القطري في استغلال دعم الجماهير واللعب على أرضه لتحقيق الفوز والتقدم للدور التالي.

تقديم العنابي أداءً مميزًا حتى الآن في البطولة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته في المرحلة الأولى وفاز في دور الستة عشر على حساب فلسطين بنتيجة 2-1، ومن جانبه، حقق منتخب أوزبكستان نتائج محترمة أيضًا، حيث تأهل من المرحلة الأولى بالتعادل والفوز في مبارياته، وتأهل من دور الستة عشر بانتصار على تايلاند بنتيجة 2-1.

مواجهة قطر وأوزبكستان في دور الثمانية من البطولة تعد فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والتقدم نحو النهائيات، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام لعشاق كرة القدم في آسيا وخارجها.

متي موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023؟

من المقرر أن تكون المباراة بين منتخبي قطر وأوزبكستان يوم السبت الموافق 3 فبراير/شباط على استاد البيت، حيث ستكون هذه المواجهة جزءًا من دور الثمانية في بطولة كأس آسيا. سيكون موعد انطلاق المباراة الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

من المتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة. يأمل منتخب قطر في مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة والتأهل للمراحل المتقدمة، بينما يسعى منتخب أوزبكستان إلى إحراز الفوز والمضي قدمًا في البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا

ستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لإظهار مهاراتهم وقوتهم وتقديم أداء مميز أمام جماهيرهم والمشجعين. ومع توقيت المباراة المسائي، فإنه من المتوقع أن يكون الاهتمام بها كبيرًا وأن يحضرها جماهير كبيرة لدعم منتخباتهم والتشجيع عليها.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعتبر المكان الأمثل لمتابعة مباريات كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث هذه المباريات عبر شاشات التلفزيون في هذه المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.

للمهتمين بمتابعة البطولة، يُمكن الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية. في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباريات عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات، يُمكن متابعتها عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، فسيتم بث المباريات عبر القناة الرابعة العراقية.

بفضل هذه الباقات التلفزيونية، يمكن لعشاق كرة القدم في هذه الدول الاستمتاع بمشاهدة المباريات ومتابعة أحداث البطولة بكل سهولة وراحة، والتمتع بأفضل تجربة مشاهدة للبطولة القارية المثيرة.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORTS HD 1 12380 أفقي 27500 2\3 BEIN ASIAN CUP 1 12188 أفقي 27500 2\3 AlRabiaa Sport 10892 أفقي 27500 2\3 Al KASS EXTRA One HD 11642 أفقي 27500 2\3 Abu Dhabi Sports Asia 1 12091 أفقي 27500 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان مجانا في كأس آسيا 2023

تتمتع قمة منتخبي قطر وأوزبكستان بمتابعة عالمية واسعة النطاق عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تقوم ببث المباريات مباشرةً عبر مختلف الأقمار الصناعية. يمكن للجماهير العربية الاستمتاع بمشاهدة المباراة بسهولة من خلال البحث عن الترددات التالية:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ سبورت سمارت (Sport Smart) على قمر توركسات 12188 أفقي 27500 2/3 SPORT TV 5 HD على قمر هيسباسات 12246 أفقي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة قطر وأوزبكستان أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

يستعد المنتخب القطري، بطل النسخة السابقة، لتحدي جديد في دور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 حينما يواجه منتخب أوزبكستان. وتنقل القنوات العربية المتنوعة هذا الحدث الرياضي من خلال تغطية خاصة ومتابعة دقيقة لأبرز لحظات المباراة وللبطولة بشكل عام. تمتلك خمس قنوات عربية حقوق بث البطولة سواء في مناطق محدودة أو على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل شبكة "بي إن سبورتس". وقد تم تكليف المعلق حسن العيدروس بتعليق مباراة قطر وأوزبكستان على قناة "بي إن سبورتس". بينما يتولى حماد العنزي التعليق على قناة "سبورت سمارت"، ويقوم خالد الحدي بالتعليق على قناة "الدوري والكأس"، وسالم السالمي على قناة "الرابعة العراقية"، ويعلق محمد الشامسي على قناة "أبوظبي الرياضية".

القنوات الناقلة المعلق Abu Dhabi Sports Asia 1 محمد الشامسي SSC1 HD حماد العنزي Al KASS EXTRA One HD خالد الحدي BEIN ASIAN CUP 1 حسن العيدروس AlRabiaa Sports سالم السالمي

تشكيلة قطر المتوقعة في مواجهة أوزبكستان:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

خط الوسط: أحمد فتحي - مصطفى مشعل - حسن الهيدوس

خط الهجوم: المعزّ علي - أكرم عفيف - أحمد علاء

تشكيلة أوزبكستان المتوقعة في مواجهة قطر:

حراسة المرمى: يوسوبوف

خط الدفاع: عبدراحماتوف - عبدولاييف - إيشموررودوف - أشورماتوف

خط الوسط: سايفييف - أورونوف - شوكوروف - إيركينوف

خط الهجوم: خامروبيكوف - فايزولاييف

قطر ضد أوزبكستان.. العنابي في مواجهة التأهل

في مباراة مثيرة تعدّ الأكثر ترقبًا، يستعد منتخب قطر، حامل اللقب السابق لكأس آسيا، لمواجهة منتخب أوزبكستان في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023. تأتي هذه المباراة ضمن سلسلة من المباريات النارية التي تجري في الدور الحاسم من البطولة، والتي يتوقع أن تكون تحديًا كبيرًا للفريقين.

يشهد استاد البيت في قطر المباراة التي يتوقع أن تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجماهير وعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقام المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون مناسبة مثالية للجماهير لمتابعة أداء المنتخبين والاستمتاع بمستوى الأداء الذي سيقدمونه.

لا شك أن المباراة ستكون محط أنظار الجماهير العربية والعالمية، حيث يترقب الجميع أداء المنتخبين في هذه المباراة الحاسمة. منتخب قطر يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يسعى منتخب أوزبكستان إلى تحقيق الانتصار وإحباط آمال حامل اللقب.

قد يبدو التاريخ السابق لمبارياتهما مفضلًا لصالح منتخب أوزبكستان، حيث حقق الفوز في تسع من آخر 11 مباراة جمعت الفريقين، مما يضع منتخب قطر في موقف تحدي كبير. إلا أن منتخب قطر يدخل المباراة بثقة عالية بعد تصدره مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية والتأهل من دور الـ16 بعد فوز صعب على فلسطين.

من ناحية أخرى، يتطلع منتخب أوزبكستان إلى مواصلة أدائه القوي وتقديم أداء مميز في البطولة. رغم تعادله في مباراتين من دور المجموعات، إلا أنه استطاع التأهل بفوز صعب في دور الـ16 على تايلاند. يسعى منتخب أوزبكستان لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتأكيد قوته في البطولة.

تعتبر هذه المباراة الأولى بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية من البطولة، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق للقاء. يدخل كل فريق المباراة برغبة قوية في التأهل وتقديم أداء مميز يسعد جماهيره.

بالنظر إلى الأداء المميز الذي قدمه كلا الفريقين خلال البطولة حتى الآن، يتوقع الجميع مباراة مثيرة وماراثونية في استاد البيت، حيث سيسعى كل فريق للفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.