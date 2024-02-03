رابط رسمي..نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر"

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر"،خلال الساعات الأخيرة، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحيرة لعام 2024، وذلك قبل موعد ظهورها بأيام قليلة. أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه من المقرر إعلان النتيجة في الأول أو الثاني من فبراير في مختلف مدارس المحافظة.

يمكن لأولياء الأمور الآن القيام بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص في بوابة التعليم الأساسي على موقع وزارة التربية والتعليم. يُشار إلى أنه سيتم توضيح الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة بمجرد إعلانها.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

ويذكر أنّ عدد الطلبة الشهادة الإعدادية في البحيرة، وبلغ قيمة 116 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، وموزعين على نحو 18 إدارة تعليمية، وتكون بمختلف مدارس المحافظة، كما أن أشار يوسف الديب، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أنّ عمليات تصحيح أوراق الإجابات قد بدأت بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من هنا. ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة. اختيار الفصل الدراسي الأول. ثم إدخال بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس». القيام بالضغط على كلمة إدخال.

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بعد انتهاء امتحانات منتصف العام، انطلقت عمليات التصحيح في الكنترول بسرعة ودقة على مستوى المحافظة، حيث بدأت لجان الكنترول في مدارس مختلفة بتصحيح أوراق الامتحانات بكل دقة وتماشيًا مع التوجيهات الصارمة من وزارة التربية والتعليم والمديرية.

تهدف هذه العمليات إلى ضمان تقديم كل الدعم والرعاية للطلاب، وضمان توفير البيئة المناسبة لتقييم أدائهم بشكل عادل ودقيق. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المديريات، أكدت على أهمية التسارع في تصحيح نتائج الطلاب لجميع المراحل والصفوف، بهدف تجنب حدوث أي مشكلات أو تأخيرات تؤثر على حقوق الطلاب.

وأعلنت المديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول بلغ 68 ألف و192 تلميذًا وتلميذة، تم توزيعهم على 268 لجنة في الإدارات التعليمية المختلفة.