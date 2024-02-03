شاهد الآن..مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16 WATCH IT عرب سيد جودة hd

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16 عرب سيد جودة hd

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16 WATCH IT عرب سيد جودة hd البحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "وبينا ميعاد 2" يشتد، حيث من المقرر عرض الحلقة الـ16 اليوم السبت على شاشة قناة dmc الفضائية، والتي تجسد أحداثها نجوم الدراما صبري فواز وشيرين رضا، بالإضافة إلى لفيف من نجوم الفن. يُنتظر أن يكون موعد بث الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُتاح أيضًا مشاهدتها عبر منصة WATCH IT الرقمية في نفس الوقت، لتلبية احتياجات الجمهور وتوفير خيارات متعددة لمتابعة العمل الدرامي المثير.

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16 عرب سيد جودة hd

يحظى الموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" باهتمام واسع من الجمهور، حيث يعتبر من بين أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًا.

تتناول أحداث المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، خاصة أنه يندرج ضمن فئة الدراما الاجتماعية. تتصدر قضايا الأسرة القائمة، حيث يسلط الضوء على الأنانية في العلاقات الإنسانية والرغبة في السيطرة وتأثيرها السلبي على العلاقات الأسرية.

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16 عرب سيد جودة hd

كما يبرز المسلسل أهمية التفاهم والحوار داخل الأسرة، وكذلك يسلط الضوء على حياة "البلوجرز" والسعي للكسب السريع، مما يؤثر على تصورات أصحاب الأعمال في الواقع، ويتم تناول هذا الموضوع من خلال شخصيتي أروى وهند، اللتين تعملان في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك، يتناول المسلسل التأثير السلبي للإباحية على الأطفال الصغار، حيث يُظهر شخصية مصطفى الطفل الذي يتعرض لهذه الأفلام على الرغم من صغر سنه. كما يقدم المسلسل نصائح للآباء حول أهمية تثقيف الأطفال حول الثقافة الجنسية لحمايتهم من التأثيرات السلبية الخارجية.

ابطال مسلسل وبينا ميعاد

شيرين رضا.

صبري فواز.

مدحت صالح.

وفاء صادق.

هيدي كرم.

يوسف الكدواني.

نور محمود.

محمد مهران.

اسامه الهادي.

يوسف إبراهيم.

أميره اديب.

بسمه.

تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات جوده

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2024

القمر الصناعى:النايل سات

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16

يضم وبينا ميعاد ألمع الشخصيات الفنية حيث يقوم بدور البطولة شيرين رضا التي تجسد شخصية الأم نادية، بالمشاركة مع صبري فواز الذي يجسد دور الأب حسن، كان دوتو مميز بين شيرين رضا وصبري فواز لأول مرة وأكد الجمهور المتابع أنهم قدموا عملها بمنتهى الاتقان ويأملون أن يكون بينهم أعمال كثيرة قادمة، مسلسل وبينا ميعاد نماذج مختلفة يقدم رسالة مهمة للمجتمع ويسلط الضوء حول المشاكل الأسرية البسيطة، ودور المرأة في المجتمع وخاصةً في حالة ناديه الذي توفي زوجها ولديها 4 بنات يحتاجون إلى اهتمام كبير وخاصةًَ بأنها في سن المراهقة، تجمعها الظروف مع حسن الذي تركت له زوجته 4 أولاد