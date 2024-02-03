عاجل.. ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

اسعار الدواجن اليوم السبت 03 - 2 - 2024

شهدت أسواق الدواجن المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن اليوم، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 91 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية 100 جنيهًا.

وقد أثار هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن قلق العديد من المواطنين والمستهلكين، الذين يعانون بالفعل من تفشي التضخم وزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة. وعزت بعض المصادر هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة تكاليف إنتاج الدواجن وتكاليف العلف والأعلاف.

وأعرب العديد من أصحاب المحال التجارية والمزارعين عن استيائهم من هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن، حيث يؤثر سلبًا على قوتهم الشرائية. وقد أشار بعضهم إلى ضرورة تدخل الحكومة للحد من هذه الزيادات في الأسعار وتنظيم السوق بشكل أفضل.

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع عن كثب التطورات في أسعار الدواجن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق ومكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر في أسعار السلع الأساسية.

على الرغم من الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن، أعرب بعض الخبراء الاقتصاديين عن تفاؤلهم بأن هذه الزيادة ستكون مؤقتة وستستقر في المستقبل القريب. وأشاروا إلى أنه من المهم أن تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع الداجني، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

اسعار الدواجن اليوم