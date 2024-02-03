اسعار الدواجن اليوم السبت 03 - 2 - 2024

عاجل.. ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

الاقتصاد
أسعار الفراخ والبيض
أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت

شهدت أسواق الدواجن المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن اليوم، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 91 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية 100 جنيهًا.

وقد أثار هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن قلق العديد من المواطنين والمستهلكين، الذين يعانون بالفعل من تفشي التضخم وزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة. وعزت بعض المصادر هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة تكاليف إنتاج الدواجن وتكاليف العلف والأعلاف.

وأعرب العديد من أصحاب المحال التجارية والمزارعين عن استيائهم من هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن، حيث يؤثر سلبًا على قوتهم الشرائية. وقد أشار بعضهم إلى ضرورة تدخل الحكومة للحد من هذه الزيادات في الأسعار وتنظيم السوق بشكل أفضل.

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع عن كثب التطورات في أسعار الدواجن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق ومكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر في أسعار السلع الأساسية.

على الرغم من الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن، أعرب بعض الخبراء الاقتصاديين عن تفاؤلهم بأن هذه الزيادة ستكون مؤقتة وستستقر في المستقبل القريب. وأشاروا إلى أنه من المهم أن تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع الداجني، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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اسعار الدواجن اليوم

الصنفالسعرمؤشر السعر
الفراخ البيضاء92 جنيه
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2

الفراخ الساسو120 جنيه
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الفراخ البلدي100 جنيه
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امهات بيضاء75 جنيه
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بياض أبيض سلك50 جنيه
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بياض أبيض أرضي52 جنيه
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بياض أحمر سلك60 جنيه
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بياض أحمر أرضي64 جنيه
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كتكوت أبيض شركات32 جنيه
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كتكوت أبيض قطعان26.25 جنيه
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1

كتكوت ساسو8 جنيه
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كتكوت ساسو بيور9 جنيه
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كتكوت بلدي4 جنيه
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كتكوت هجين6 جنيه
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كتكوت سمان أبيض5 جنيه
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كتكوت سمان أسمر4.50 جنيه
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كتكوت سمان أبيض بيور7 جنيه
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بيض أبيض142 جنيه
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بيض أحمر144 جنيه
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بيض بلدي145 جنيه
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آخر تحديث للأسعارمنذ 7 دقائقــــ
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