رسميا الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهيلة الترم الأول 2024 عبر بوابة الفجر

رسميا الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهيلة الترم الأول 2024 عبر بوابة الفجر

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رسميا الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهيلة الترم الأول 2024 عبر بوابة الفجر، ويشهد الوقت الحالي في جمهورية مصر العربية انتظارًا مليئًا بالترقب والحماس من قبل الملايين من الطلاب والطالبات، حيث يترقبون بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية. يعد هذا الإعلان لحظة حاسمة للكثير من الأسر وأولياء الأمور الذين يتطلعون إلى معرفة مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي ونتائج جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول.

تُعتبر الشهادة الإعدادية خطوة مهمة في مسيرة الطلاب، حيث تُعدُّ البوابة الأساسية لاستكمال دراستهم في المرحلة الثانوية. لذا، يُولى هذا الحدث أهمية كبيرة، وينتظره الجميع بشغف لمعرفة النتائج والتقديرات التي ستحدد مسار تعليم أبنائهم في المستقبل.

من المعلوم أن الوزارة تعمل جاهدة على تسهيل عملية الاطلاع على النتائج، حيث تقوم بتوفير روابط إلكترونية تسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام بسهولة ويُسر عن نتائج الشهادة الإعدادية. يُنتظر أن تُعلن النتائج عبر بوابة التعليم الثانوي المخصصة لمحافظة الدقهلية في أقرب وقت ممكن.

من خلال هذه البوابة، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج عبر إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في النموذج المخصص للاستعلام. هذه الخطوة البسيطة ستُمكن الجميع من الحصول على المعلومات اللازمة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو التوجه إلى أماكن أخرى.

بالتأكيد، يعد الحصول على النتائج نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب ومسار تعليمهم، حيث تمثل بداية رحلة جديدة في مشوارهم التعليمي. ومع بذل الجهود والاجتهاد خلال الفصل الدراسي الأول، يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية تعكس تفوقهم وتحقيقهم لأهدافهم الأكاديمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه من المقرر إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي خلال هذا الأسبوع، بعد أن تمت مراجعة ومراجعة النتائج واعتمادها من قبل السيد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو توفير الشفافية والمصداقية في عملية الاعتماد والإعلان عن النتائج.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي للتعليم بمحافظة الدقهلية على الإنترنت من هذا الرابط (من هنا)..
  2. البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي.
  3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في النموذج المخصص للاستعلام.
  4. الانتظار قليلًا حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة.

بهذه الطريقة البسيطة والميسرة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو التوجه إلى أماكن أخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

  • 40 درجة لمادة اللغة العربية
  • و30 درجة للغة الإنجليزية.
  • ويتم توزيع  عشرين درجة  في مادة الدراسات الإجتماعية.
  • و20 درجة لمادة العلوم.
  • و 30 درجة للرياضيات ليكون مجموع درجات الترم الأول من 140 درجة.
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