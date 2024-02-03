ظهرت هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت هنا .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، اعتمد أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي والمهنية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93،6% لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وجاء ذلك بعد عرض النتيجة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 آلاف و359 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و464 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.\

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول سيكون حسب ظروف كل محافظة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

يتصدر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عن محركات البحث العالمية البحث لرغبة عدد من سكان المحافظة في معرفة نتيجة الاعدادية بمحافظة الدقهلية أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسى الأول من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من هذا الرابط (من هنا).

بع ان قام المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 منذ دقائق من الان، حيث قد قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت 3 يناير باعتماد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وقد صرح المحافظ إلى ان نسبة نجاح 93،6 % الخاص بمرحلة التعليم الأساسي، وكما صرح أيضا ان نسبة نجاح الطلاب 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وكما أنه جاءت نسبة نجاح ذوي البصيره بقيمة 75%، وقد أعلن الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن النتائج سوف تكون متاحة خلال ساعات من الان.

وكثر البحث من قبل الطلاب عن الدقهلية، الدقهلية، محافظة الدقهلية، محافظة الدقهلية، نتيجة الدقهلية، نتيجة محافظة الدقهلية، نتيجة الإعدادية الدقهلية، الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، الشهادة، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الإعدادية الدقهلية، الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الإعدادية الدقهلية 2024، نتيجة الإعدادية الدقهلية، الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، الشهادة، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أوائل الشهادة الإعدادية، نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي 2024، البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، بوابة الدقهلية التعليمية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية، البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الشهادات، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالأسماء، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه الدقهلية 2024، أوائل الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، موقع المصري اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022، موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بوابة الدقهلية التعليمية، بوابة التعليم الأساسي محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية pdf، البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، بوابة التعليم الأساسي، أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024، بوابة التعليم الأساسي محافظة الدقهلية