ظهرت الآن ..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول عبر موقع بوابة الفجر

ظهرت الآن..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول عبر موقع بوابة الفجر، ويسعدنا تقديم رابط نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة لعام 2024، والمنتظر صدوره خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب. يأتي ذلك في ظل اقتراب الانتهاء من العمليات الإدارية والفنية اللازمة لإعداد النتائج، ومع صدور النتائج في عدة محافظات مصرية، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج محافظة البحيرة.

يشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث تجاوز عددهم 100 ألف طالب، مما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام والجدية في مواجهة التحديات التعليمية. نحن ندعمكم ونقدم الدعم الكامل لكل طالب وطالبة في انتظار إعلان النتائج وتحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية. تابعوا معنا لتكونوا على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بنتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2024

يُنتظر الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة خلال دقائق قليلة، ما يجعل آلاف الطلاب والطالبات يعيشون في حالة من الترقب والانتظار المتوتر، حيث أنهم قضوا أكثر من ثلاثة أشهر في مواجهة التحديات الدراسية وبذلوا جهودًا جبارة خلال فترة الفصل الدراسي الأول.

تجاوز عدد الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة العدد 116،690 طالبًا وطالبة، وهم موزعون على 18 إدارة تعليمية في المحافظة. وبينما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج الرسمية، يمكن الوصول إليها عبر موقع بوابة الفجر.

هذا الإعلان يمثل لحظة مهمة للطلاب، حيث يتطلعون لمعرفة جهودهم ونتائجهم، وسط آمالهم في تحقيق النجاح والتفوق. تبقى الآن لحظات قليلة حتى يُكشف النقاب عن مستقبلهم الدراسي، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

ونستعرض فيما يلي توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2024، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 – الترم الأول

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 (نهاية العام)

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

وتكون درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

ننشر نتائج الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة البحيرة:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مركز دمنهور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المحمودية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبراخيت التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الرحمانية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة حوش عيسى التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة إدكو التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة رشيد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوالمطامير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة وادي النطرون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التحرير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة النوبارية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بندر دمنهور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بندركفر الدوار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مركز كفر الدوار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كوم حمادة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوحمص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الدلنجات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ايتاى البارود التعليمية 2024.