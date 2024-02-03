كورة لايف الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت

منافسة أفريقية بين South Africa vs Cape Verde اليوم، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، في مباراة مثيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، يستعد منتخب الرأس الأخضر لمواجهة نظيره الجنوب الأفريقي في دور ربع النهائي على ملعب "شارليس كونان باني" في كوت ديفوار. تترقب الجماهير بشغف هذا اللقاء المثير الذي يعد فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت

تُقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الرأس الأخضر أمام جنوب إفريقيا، والتي تجرى اليوم السبت الموافق 3 فبراير في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. ستُقام هذه المباراة المثيرة على أرضية ملعب "شارليس كونان باني" في كوت ديفوار، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يُنتظر أن تكون هذه المباراة نارية ومليئة بالتشويق، حيث يتنافس الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا على بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لهذه البطولة الكبيرة. يُذكر أن اللقاء سيتم نقله عبر البث المباشر على قنوات "بوابة الفجر"، مما يُتيح للجماهير الاستمتاع بمتابعة الأحداث والتشجيع لفرقها المفضلة.

منتخب الرأس الأخضر، الذي تألق بشكل لافت خلال مراحل البطولة، يسعى لمواصلة نجاحاته وتحقيق الفوز في مباراة اليوم. يعول المدير الفني بيدرو بوبيستا على اللاعبين الرئيسيين في الفريق للمساهمة في تحقيق النتيجة الإيجابية، بالإضافة إلى التركيز على اللعب الجماعي الذي يميز أسلوب الفريق. ومن المهم أن يظل الفريق متماسكًا ومركزًا طوال مدة المباراة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على النتيجة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الرأس الأخضر استطاع أن يلفت الأنظار بأدائه القوي في البطولة، وقد أبهر الجميع بتنوعه الهجومي وقدرته على التسجيل من مصادر متعددة. وبفضل تكتيكات المدرب وروح الفريق العالية، يأمل اللاعبون في مواصلة هذا الأداء الرائع وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

من ناحية أخرى، يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدًا أن المباراة لن تكون سهلة، حيث يواجه فريقًا منافسًا قويًا يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار. وبالتالي، سيحتاج الفريق إلى تقديم أفضل مستوياتهم والتركيز التام لمواجهة التحديات التي قد تواجههم خلال المباراة.

بالنظر إلى الأداء القوي لكلا الفريقين خلال البطولة، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة. وسيكون للفوز في هذه المواجهة أهمية كبيرة في تحديد مسار كلا الفريقين في البطولة والتقدم نحو المراحل المتقدمة.

متي موعد مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ستقام المباراة يوم السبت الموافق 2 فبراير الحالي. يتوقع أن تكون هذه المواجهة منافسة قوية بين الفريقين، وهي تجربة مهمة لتحديد المتأهل للدور المقبل من البطولة.

تقام المباراة على أرضية ملعب "شارليس كونان باني"، وهو الملعب الذي شهد العديد من المواجهات المميزة في هذه البطولة. من المتوقع أن يحضر العديد من الجماهير لمتابعة هذه المواجهة المثيرة، حيث يتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا للفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتليها بتوقيت مكة المكرمة والدوحة الحادية عشرة مساءً، وبتوقيت أبو ظبي الثانية عشرة مساءً. من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالحماس والإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل اللاحقة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم في كأس إفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، التي تستمر من 13 يناير إلى 11 فبراير القادم. تعتبر هذه البطولة من الأحداث الرياضية الكبيرة التي تجذب اهتمامًا إعلاميًا واسعًا حول العالم، حيث يتابعها الملايين من عشاق كرة القدم.

تتيح شبكة "BEIN SPORTS" الفرصة للجماهير العربية لمتابعة جميع مباريات البطولة عبر قنواتها، حيث تمتلك حقوق البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين المباريات المنتظرة، مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في دور ربع النهائي.

تنطلق المباراة بتوقيت السعودية الساعة 23:00، وبتوقيت الإمارات الساعة 00:00، وبتوقيت مصر الساعة 22:00، وستكون معلقة بصوت المعلق محمد بركات، الذي يضيف جوًا من الحماس والتشويق لتلك الفعالية الرياضية المهمة.

تأتي هذه البطولة كفرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أفضل الفرق وأبرز النجوم وهم يتنافسون على الفوز بلقب هذا الحدث الرياضي الكبير في قارة إفريقيا.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ BEIN Sports HD 1 Max على نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 BEIN Sports HD 1 Max على عربسات 11585 عمودي 27500 2/3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر مجانا في كأس إفريقيا 2023

تستحق قمّة منتخبي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر الاهتمام العالمي، حيث تُبث مباشرة عبر مجموعة متنوعة من القنوات المفتوحة المتاحة عبر مختلف الأقمار الصناعية. يمكن للمشجعين العرب بسهولة العثور على الترددات الخاصة بهذه القنوات لمتابعة المباراة بكل يسر ومن دون عناء.

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ Sport digital أسترا 11185 أفقي 22000 2/3 سبورت كلوب يوتلسات 16 11221 أفقي 30000 2/3 SPORT TV 4 HD هيسباسات 12360 أفقي 27500 2/3 ماكس سبورت بلغارياسات 12340 أفقي 30000 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في كأس إفريقيا

قامت قنوات "BEIN SPORTS" القطرية، المعروفة بنقلها الحصري لأبرز المباريات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتكليف المعلق الليبي محمد بركات بتعليق مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر ضمن دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار. يتولى بركات مهمة التعليق عبر القناة الصوتية الأولى، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالتعليق باللغة العربية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح نظام البث المتعدد للقناة اختيار اللغة المفضلة للمشاهدين، حيث يمكنهم التبديل إلى القناة الصوتية الثانية للتعليق باللغة الإنجليزية، أو اختيار القناة الفرنسية للاستمتاع بالتعليق باللغة الفرنسية. هذا النهج يضمن توفير تجربة مشاهدة متعددة اللغات للمشاهدين، مما يسهل عليهم التفاعل مع المباراة باللغة التي يفضلونها.

تشكيل الرأس الأخضر المتوقع ضد جنوب إفريقيا

حارس المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - كارلوس لوبيز.

خط الوسط: باولو فيرنانديز - كيفين بينا - جاميرو مونتيرو - دوراتي.

خط الهجوم: ريان مينديز - بيبي - جوفان كابرال.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع لمباراة الرأس الأخضر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موادو- جرانت كيكانا- موثوبي مفالا- أوبري موديبا.

خط الوسط: موكوينا تيبوهو- سفيفيلو سيتهولي.

خط الهجوم: ثابيلو مورينا- إيفيدينس ماكجوبا- ثيمبا زواني- بيرسي تاو.

جنوب إفريقيا ضد الرأس الأخضر.. صراع شرس علي التأهل

تترقب الجماهير الرياضية في أنحاء العالم مواجهة قمة بين منتخبي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تجري في كوت ديفوار. وتأتي هذه المباراة بعد أداء رائع لكل من المنتخبين في مراحل المجموعات والدور السابق من البطولة، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب.

منتخب جنوب إفريقيا، المعروف بلقب "بافانا بافانا"، يتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد أدائه المميز في البطولة حتى الآن. بدأت مشوارهم بخسارة أمام منتخب مالي، لكنهم تمكنوا من التعويض بفوز ساحق على منتخب ناميبيا بنتيجة 4-0، وتعادلوا سلبيًا مع تونس قبل أن يفوزوا على المغرب بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر. يأمل المنتخب في مواصلة الأداء القوي والمثير للفوز في هذه المباراة الحاسمة.

تشكيل جنوب أفريقيا والرأس الأخضر

من جهته، يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة النجاحات وتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي. بدأ المنتخب مشواره في البطولة بأداء مميز، حيث احتل المركز الأول في مجموعته بعد تحقيق الانتصارات وتعادله في مباريات المجموعات. وفي دور الستة عشر، تغلب المنتخب على موريتانيا بصعوبة ليتأهل إلى ربع النهائي. يتمتع المنتخب بتنوع في خط هجومه وجماعيته، ويعتمد على أداء لاعبيه المميزين لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

المواجهة بين المنتخبين تعد فرصة لكل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، وتتوقع الجماهير مباراة مثيرة ومشوقة بين الفريقين. تاريخيًا، لم يتقابل المنتخبان إلا مرة واحدة في كأس أمم إفريقيا عام 2012، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وقد تواجها أيضًا في تصفيات كأس العالم، حيث فاز كل فريق في مبارتين. تضفي هذه الإحصائيات على المباراة مزيدًا من ال

إثارة والتشويق، وتجعل الجماهير متحمسة لمتابعة اللقاء.

من المتوقع أن يكون اللقاء بمثابة تحدٍ كبير لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. ستكون مباراة الربع النهائي بين جنوب إفريقيا والرأس الأخضر فرصة للجماهير لمتابعة أداء الفريقين واستمتاع بكرة القدم على أعلى مستوى.